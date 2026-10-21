國台辦斥台當局阻《逐玉》張凌赫赴台交流：政治操弄罔顧民意

大陸藝人張凌赫申請赴台舉辦粉絲見面會遭民進黨當局拒絕。國台辦10月21日上午舉行例行新聞發布會，發言人張晗對此作出回應，嚴厲批評民進黨當局出於政治目的阻撓兩岸文化交流，不僅損害兩岸民眾權益，更與廣大台灣同胞的意願背道而馳。



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張凌赫赴台舉辦觀眾見面會遭拒絕

據《環球時報》，環球網記者在會上提問，近期大陸藝人張凌赫計劃赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，卻遭到民進黨當局拒絕。消息引發兩岸輿論關注。

張晗表示，大陸演藝人員赴台開展文化交流，是兩岸民眾樂見並期盼的民間往來，有利於增進兩岸同胞相互了解。

國台辦發言人張晗。（央視新聞）

國台辦促取消不合理限制

張晗指出，民進黨當局無視島內民眾特別是台灣青年的真實願望，拒不同意相關大陸演藝人員赴台交流，此舉有損兩岸文化交流，也與廣大台灣同胞的意願背道而馳。

她強調，國台辦敦促民進黨當局順應兩岸同胞加強交流往來的共同願望，摒棄政治操弄，取消不合理限制，為兩岸文化交流提供便利。

陸委會：因多次貶損台灣地位、赴統戰平台演講

據《ETtoday新聞雲》，台灣陸委會21日下午回應稱，歡迎對岸藝人來台交流，但不能有統戰色彩。

陸委會續指，張凌赫先生曾多次PO文貶損台灣地位，對岸也曾刻意安排他到統戰平台「海峽論壇」演講，本次申請來台的目的也不明確，故本案已經否准。

6月13日，第十八屆海峽論壇大會於福建廈門舉辦。張凌赫亦現身大會現場，隨即收穫了兩岸同胞的熱烈歡迎。

6月13日，張凌赫驚喜現身海峽論壇。（01讀者供圖）

台灣大陸委員會副主委梁文傑於6月18日指出，張凌赫這件事情背後有國台辦操作，先是在記者會上故意安排媒體，操作是否赴台的問題，幾周後又安排到海峽論壇演講。

他說，大陸方面的手法算是很靈活，也很聰明，但斧鑿痕有點深，「他們聰明，但我們也不是傻瓜」。梁還說，在中共體制下，藝人必須配合官方政策方向，張凌赫原本只是單純的藝人，但現在被國台辦操作與運用，相關言行已被賦予政治色彩，「已經不再那麼單純」。

不過他也強調，若張凌赫未來申請赴台，政府仍將依現行規定進行審查。

憑「粉底液將軍」在台灣爆火 曾獲鄭麗文大讚

據此前報道，內地男星張凌赫在古裝偶像劇《逐玉》中飾演保家衛國的將軍，惟扮相温潤清瘦，不是傳統將軍的糙漢形象，被部分內媒指「粉底液將軍」失真。但「粉底液將軍」不僅在內地風靡，更席捲台灣，在台灣Netflix平台創下連續14天位居熱度冠軍的佳績。

《逐玉》劇照。（微博）

中國國民黨主席鄭麗文亦曾自曝也是《逐玉》的觀眾，她更轉述隨其訪問大陸的台灣青年的觀點稱：「你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了。」該言論當時一度讓「鄭麗文喊話張凌赫赴台」詞條衝上微博熱搜。

隨後國台辦明確表態「樂見大陸藝人赴台交流」，張凌赫本人此前受訪時亦真誠回應稱「一定是情感濃度產生的共鳴」。