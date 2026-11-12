台北寶林茶室6死27傷中毒案　負責人判監1年10月　倖存者批太輕

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳在2024年3月爆發食物中毒事件，釀成6死、27傷慘劇。



台媒中央社報道，台北地方法院一審認定，餐廳提供的粿條未冷藏、混裝、含「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid），是造成食物中毒的原因，12日（周四）依過失致死罪判處餐廳負責人黎仿軒監禁1年10月，可上訴。



報道又指，越南籍廚師胡清富犯過失致死罪判刑8月；廚師周日豪犯過失致死罪判刑6月，得易科罰金；越南籍實習生阮氏明英犯過失致死罪，判刑4月，得易科罰金；店長王順德過失傷害部分公訴不受理，其餘被訴部分無罪。

回顧全案，33名被害人均驗出「米酵菌酸」，其中6人因中毒引發多重器官衰竭死亡。法院表示，粿條拆封即應冷藏，並標示日期、區隔批次、落實先進先出及防止交叉污染。但該店將拆封粿條跨日留置常溫，後續混裝新舊批次、重複使用膠袋等，使污染風險持續、擴大。

法院認為，黎仿軒為寶林公司實際負責人，未建立並落實食材管理制度及教育訓練、監督查核義務。廚師胡清富則在不清楚粿條拆封日期及膠袋是否清潔的情況下，仍持續跨日常溫保存、混裝及重複使用膠袋，直接造成風險延續及擴大。

有到庭的重症倖存者黃舒君表示，「判決實在太輕」，覺得離譜、很誇張，希望檢方上訴。台北地檢署則表示，待收到判決書後研議是否提起上訴。

不少中毒患者透露都有吃過寶林茶室的「炒粿仔條」。（寶林茶室Facebook）

慘劇發生後，台灣衛生福利部為避免米製品遭污名化，將「米酵菌酸」改名為「邦克列酸」。

「米酵菌酸」是甚麼？

早前台北榮總醫院毒物科主任楊振昌表示，「米酵菌酸」是一種毒素，當米或玉米製品保存不當，可能產生Burkholderia gladioli菌，此細菌可能再洐生出「米酵菌酸」毒素，一旦誤食，「米酵菌酸」會影響人主導能量的粒腺體，「如果身體沒辦法產生能量，就無法呼吸，對治療也沒有反應，就會死亡。」

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楊振昌表示，印尼、莫三比克、中國大陸都曾發生「米酵菌酸」中毒案例，「米酵菌酸」中毒可從患者的胃液、血液採檢來釐清。其中2020年10月黑龍江省的「酸湯子（一種用水磨玉米粉發酵製成的麵條）中毒」事件，造成食用的1家12口中9人死亡；他表示，「米酵菌酸」沒有解毒劑，對於這類中毒者，只能給予支持療法。

另外，2023年7月，河南省2名女子食用變質的涼皮，同樣也是發生米酵菌酸中毒的情況，最後造成1死1傷的慘劇。

據了解，米酵菌酸最大的特色就是「百度高溫、開水煮沸、高壓蒸煮」都無法破壞毒性，人類只要食用到米酵菌酸，米酵菌酸就會造成人體肝、腎部位的損傷，致死率高達40至100%，目前尚無有效的治療方式。