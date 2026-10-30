拆外賣盒出事？男子拆包裝致肌腱割傷縫6針　商家拒賠1.5萬手術費

拆外賣盒，本是再平常不過的動作，江西南昌的彭先生卻因此進了醫院。



彭先生告訴記者，10月5日，他通過外賣平台點了一份「打平夥鮮辣小炒」店的外賣，拆盒時左手不慎被鋁箔邊緣割傷。「太鋒利了，它邊緣不是很平整，有點粗糙。」

彭先生拆外賣盒時左手不慎被鋁箔邊緣割傷，當晚就醫後，醫生給彭先生的傷口縫了6針。（羊城晚報）

當晚就醫後，醫生給彭先生的傷口縫了6針。之後彭先生感覺手部麻木，再次到醫院檢查，發現神經和肌腱都有損傷。「需要做神經吻合手術，把斷裂的接起來，醫生說手術費用在1.5萬元左右。（人民幣，下同）」

彭先生說，割傷手後他就聯繫了商家，對方支付了700元縫針手術費和5000元住院押金。對於後續約1.5萬元的神經吻合手術費用，商家表示無法滿足相關賠償。

男子拆外賣包裝致肌腱割傷縫6針▼▼▼

10月27日，記者陪同彭先生來到了涉事門店。工作人員稱：「我們用的是鋁箔外賣盒，出餐時都是完好的，如果有破損的，我們是禁止出餐的。」此前，門店已經和彭先生簽署了「人身損害一次性了結免責協議」，並支付了相應費用，門店認為如今彭先生再次提出賠償要求，已經違背了協議條款。

門店工作人員表示，關於此事，彭先生自身也存在一定責任。

該我們承擔的（責任），我們一定承擔，但需要一個責任（比例）的判定。

律師認為，此事中商家和彭先生都有一定過錯，彭先生可以根據商家的過錯比例，主張醫藥費、誤工費、營養費等費用。

延伸閲讀：短劇女演員拍車禍戲竟遭「真撞」 無防護措施頭部重摔揭驚人傷勢