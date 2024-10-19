男生躺着玩iPhone　跣手「砸斷門牙」露出神經　苦笑：鈦合金真硬

iPhone是真的硬！日前有一名27歲男子用自身慘痛經歷「奉勸大家別再躺床上玩手機了！」他就是因為手滑，手機砸了下來，一顆門牙就這樣斷了，牙神經都露出來，導致他現在上班都不敢說話，被自己蠢哭。



男子手機砸臉，門牙被砸斷。（小紅書截圖）

中國有一名27歲的男子，日前晚上躺在床上玩手機，結果不慎手滑，手機砸下來，就把其中一顆門牙砸斷，牙神經還露了出來。隔日一早，他立刻到醫院檢查，好在醫生說不用拔，做了根管治療，接着一周後烤瓷牙即可。

由於門牙漏風，導致他在上班的時候都不敢說話，即使說話也都得摀着嘴巴，讓他感到非常丟臉。這次的經驗也不禁讓他後悔莫及「真的太蠢了，回想起來都會被自己蠢哭」，並奉勸大家別再躺床上玩手機了。

另外面對網友疑問是否年紀太大才導致牙齒輕易被砸斷，他則回應自己才27歲，牙口都還維持的相當好，一顆蛀牙都沒有。至於手機的品牌則是iPhone 15 Pro Max，他打趣說：「不得不說鈦合金真的夠硬，我還仔細看了看，楞是一點痕跡沒留下。」

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