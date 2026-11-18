2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕，大會新聞中心設錄影廠、拍片器材供全球到訪的境內外媒體使用。中央電視台主播康輝今日（18日）參觀新聞中心惹來哄動，多間香港及內地傳媒追訪他對APEC成果的感受，他簡單道後待APEC閉幕後，自有世界、歷史評價典成效，又說期待APEC會為亞太合作注入新動能。港人可能亦對康輝不陌生，除了是央視主播，亦不時在社交平台拍片，上屆本港選委會選舉，康輝也有拍片宣傳。



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APEC領導人非正式會議在深圳舉行，位於福田深圳會展中心的新聞中心啟用，1.5萬平方米面積，為5,000名中外記者服務。期間，提供膳食之餘，亦有錄影廠設備供傳媒使用，燈光、攝影設備俱存，更可免費借用內地DJI 大疆，以及影石的Insta360品牌攝錄機。

2026年亞太經合組織（APEC）峰會大會新聞中心。（潘耀昇攝）

2026年亞太經合組織（APEC）峰會大會新聞中心。（潘耀昇攝）

2026年亞太經合組織（APEC）峰會大會新聞中心。（潘耀昇攝）

2026年亞太經合組織（APEC）峰會大會新聞中心。（潘耀昇攝）

央視主播康輝參觀2026年亞太經合組織（APEC）峰會大會新聞中心。（潘耀昇攝）

知名央視主播康輝今午參觀新聞中心，參觀錄影廠、咖啡廳等惹來哄動。大批內地及香港傳媒追訪，問他對深圳舉行APEC的成效，他邊走邊回應大家提問，指待APEC閉幕後，自有世界、歷史評價典成效，又說期待APEC會為亞太合作注入新動能。

央視主播康輝參觀2026年亞太經合組織（APEC）峰會大會新聞中心。（潘耀昇攝）

香港人可能亦對康輝不陌生，除了是央視主播，亦不時在社交平台拍片。本港選委會換屆選舉將至，回帶上屆2021年的選委會選舉，康輝也有拍片宣傳香港的選舉，當時指是新選舉制度「落地」後的第一場實踐，形容對香港未來極為重要，形容新選制將混進香港管治團隊中的顛覆者、鬧事者和偽裝者掃地出門，讓真正愛國愛港、願意幹事、真能辦成實事的能人賢者脫穎而出。