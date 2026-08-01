11歲男童被嫲嫲罵憤而離家出走　跳進玉米地後失蹤6日被警犬尋獲

近日，雲南昭通11歲男孩小豪離家走失，跳進粟米地後消失在監控裡的事件，引發關注。



監控顯示，小豪當時從家裡出來，跳入粟米地，下面是公路。此後便未再出現在監控畫面中，周邊鄰居自裝的監控也未能捕捉到後續行蹤。

閉路電視拍到男童跳進粟米田後便消失不見。（翻攝自微博@海報新聞）

11歲男童跳入粟米田後離奇消失 監控畫面曝光：

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發現男孩失蹤後，當地消防救援人員、以古鎮派出所民警及當地村民全面開展搜尋，學校、同學家長等也多方查找。

7月28日晚，孩子表姐趙女士告訴記者，小豪找到了。

表姐稱，孩子因被奶奶責怪，負氣離家後，獨自躲在鄰居家的空房內。這套房屋原本有人居住，只是房主暑期外出，他便悄悄躲在裡面：「精神狀態尚可，只是餓瘦了，會好好教育他。」

趙女士說，最初兩天，小豪並未藏身其中，但當看到有人尋找自己的時候就四處躲閃，始終未被發現，之後才躲進那間空房。小豪在房子裡靠着煮麵條、炸薯仔充飢，他隨身帶着一部無SIM卡手機，因之前連接過鄰居家的網絡，便在裡面玩手機，其間進出房屋時他也專走小路，避開了公共視頻覆蓋區域。

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最終，是警犬嗅聞其衣物後，持續扒鄰居家房門，警方進入並找到小豪，隨後將他帶回家。鄰居家距小豪奶奶家不足一公里，可能是擔心回來後被奶奶責罵，小豪才遲遲未歸。趙女士告訴記者，現在小豪還挺活潑，身上也沒有受傷。

當天因下雨沒幫忙收豆子，小豪被奶奶說了幾句。之前他也有拿手機躲起來的情況。奶奶當時沒注意，第二天多方尋找無果。

小豪的爸爸幾年前失聯未歸，媽媽在浙江工作生活，小豪從一歲起就是奶奶在帶。孩子失蹤後，老人終日以淚洗面，身體虛弱到走路不穩，幾近暈厥。

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趙女士表示，也提醒大家要引導孩子正確面對批評，不要衝動出走，既讓家人擔憂，也讓自己置身險境。