黃仁勳復職｜即日重返公司獲員工歡迎 稱第二次任CEO會做得更好
撰文：蕭通
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英偉達（Nvidia，又譯輝達）於11月23日戲劇性宣布黃仁勳復任行政總裁後，黃仁勳同日重返公司位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的總部，受到員工熱烈歡迎。在此之前，黃仁勳發聲明表示，迫不及待重返工作崗位。他同日亦已將X帳號的個人簡介，重新改回為英偉達創辦人兼CEO。
美國《商業內幕》（Business Insider）報道，黃仁勳回到公司時，現場員工高喊其英文名字「Jensen！Jensen！」。黃仁勳多次將手放在胸前，表示這是自己重返工作的第一天，並為此前的一系列風波向員工致歉，自稱是「第二次出任CEO，我會做得更好」。
報道稱，黃仁勳還開玩笑稱自己沒有電腦，需要IT部門重新配備一台。此前，支持黃仁勳復職的網上請願書已獲得超過20萬人聯署。英偉達董事會於23日宣布恢復其CEO職務，距離其辭職僅有11天。
聲明稱迫不及待想重返崗位 X帳號重新加上CEO頭銜
黃仁勳此前透過公司發表聲明，由衷感謝員工、股東、業界領袖及全球合作夥伴給予的支持，最重要的是，「我要感謝家人的愛與支持，迫不及待想要重返工作崗位」。
黃仁勳又稱，對於能夠重返英偉達，在新一波工業革命揭開序幕之際，領導全球最具影響力的科技公司之一，他深感榮幸。他說自己將以最謙卑的態度重新許下承諾來承擔這項責任。
他並感謝董事會在整個過程中審慎評估，對他展現信任，尤其感謝瓊斯（Harvey Jones）擔任董事會主席期間的領導，以及代理CEO克雷斯（Colette Kress）和公司高層團隊，在這段時間帶領公司持續前進。
黃仁勳在11月12日辭任後，其X帳號曾將個人簡介改成英偉達創辦人，目前已重新加上CEO頭銜。
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