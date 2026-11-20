英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期捲入婚外情及國安疑雲，並辭去執行長職務，震撼全球科技界。向來以「姜太公神卦」聞名的陽明山姜太公道場，特別針對黃仁勳目前處境請示姜太公，求得「艮巽卦」，籤詩為「潛龍已受困，尚不見雲興；佇看雲四合，飛去到天庭。」道場主席羅世新解讀，卦象與黃仁勳現況相當吻合，象徵「潛龍暫困、風雲未至」，但只要沉著等待、深刻反省，未來必東山再起，甚至創造比現在更高的人生成就。



羅世新指出，姜太公所賜的卦象，正是傳統所謂「龍困淺灘」的寫照。黃仁勳過去站在全球人工智慧產業的最頂端，如今卻因個人爭議及複雜的國際政經情勢，遭遇人生重大考驗。「他現在是一條潛龍，龍困淺灘，還沒有等到龍騰虎躍的風雲。」但籤詩後兩句：

佇看雲四合，飛去到天庭。

代表困境並非永遠，只要等待風雲會合，時機成熟，就有機會一飛沖天、再度飛龍在天！

陽明山姜太公道場為黃仁勳求得「艮巽卦」。（陽明山姜太公道場）

羅世新表示：

從神卦寓意來看，黃仁勳眼前的挫折，或許正是人生另一個高峰到來之前的重要考驗。只要真正記取教訓、重新調整腳步，未來仍能風雲再起、龍騰虎躍，甚至再創超越以往的事業高峰。

羅世新也特別呼籲，台灣社會此刻應該給黃仁勳更多溫暖，而不是落井下石。他表示，黃仁勳出生於台灣，年輕時曾經歷清掃廁所、洗碗打工等艱苦歲月，憑藉毅力與科技專業，一步步打造全球AI晶片龍頭英偉達，成為世界級科技領袖，這樣的奮鬥歷程令人敬佩，更是台灣之光。羅世新強調，黃仁勳若有犯錯，外界應秉持理性與公正的態度看待，不必無限上綱，更不能未審先判，抹煞他過去對全球科技產業的貢獻。

羅世新也引用中華道家《易經》的道理指出，人生有「飛龍在天」的輝煌，也有「亢龍有悔」的警示。他認為，黃仁勳過去事業如日中天，與美國總統特朗普（Donald Trump）互動密切，或許過度相信自己在科技產業的影響力與政治支持，卻低估美國政局變化，以及美中科技角力、國際地緣政治、AI晶片利益與華爾街資本市場的複雜糾葛。羅世新強調：

一個人站得越高，越應懂得謙卑與自省，正如《易經》所揭示的盛極而衰、物極必反之理，唯有記取教訓、深刻反思，才能重新掌握人生轉機。

羅世新建議，台灣應該誠懇邀請黃仁勳返台貢獻科技專長。他舉台積電創辦人張忠謀為例，當年張忠謀返台創辦台積電，歷經多年努力，才造就今日舉世矚目的半導體「護國神山」。黃仁勳擁有全球AI產業的技術視野與經營經驗，若未來能將這些寶貴資源帶回台灣，對台灣科技產業將是重要助力。

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