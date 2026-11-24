國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿檢調偵辦案件，質疑「司法介選」，自周日（20日）深夜起在新竹地檢署外發起絕食靜坐抗議。至今日（23日）凌晨，徐欣瑩絕食踏入第4天，因出現頭暈、心跳驟降至每分鐘40多下等不適症狀，被緊急送院。國民黨主席鄭麗文23日下午前往探望，指徐欣瑩目前堅持僅接受靜脈滴注（俗稱吊鹽水），依然拒絕進食。



國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿檢調偵辦案件，質疑「司法介選」，自周日（20日）深夜起在新竹地檢署外發起絕食靜坐抗議。（國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室）

心跳跌至每分鐘49下 團隊急送院

引發此次絕食抗議的導火線，源於民進黨竹北市長候選人曾聖凱早前遭人散布不實的不雅影片。檢警介入偵辦後，查出涉案的李姓女子為徐欣瑩的國會助理。李女於20日被檢方諭令以10萬元新台幣交保，因一度未能籌足保釋金，地檢署翌日凌晨改諭知限制住居。徐欣瑩對此強烈不滿，質疑檢警行動屬「司法介選」，隨即前往新竹地檢署外展開絕食抗議。

徐欣瑩競選團隊表示，今日凌晨發現徐欣瑩身體狀況異常，出現頭暈、虛弱、手腳冰冷及流鼻水等症狀。經召喚民間救護車到場為其測量血壓與脈搏後，發現其脈搏過弱，心跳一度跌至每分鐘49下。

在陪同靜坐的縣議員候選人杜文中聯繫醫療團隊評估後，醫護人員發現其心跳降至40多下，隨即決定將徐欣瑩強制送院，目前正由醫生進行健康評估及觀察。競選團隊呼籲支持者避免前往醫院打擾，後續將適時公布其最新健康狀況。

國民黨主席鄭麗文今日下午赴醫院探視，其後在社交平台發文表示，徐欣瑩平時有跑步習慣，身體狀況本來不錯，但絕食數日後已出現脫水、胸悶等情況。（國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室）

鄭麗文探望：心疼其意志堅定

國民黨主席鄭麗文今日下午赴醫院探視，其後在社交平台發文表示，徐欣瑩平時有跑步習慣，身體狀況本來不錯，但絕食數日後已出現脫水、胸悶等情況。她透露，徐欣瑩在醫院內仍堅持絕食，僅願吊鹽水，心跳維持在每分鐘50下左右，醫生已表明持續絕食會影響生理運作。

鄭麗文當面勸喻徐欣瑩配合醫囑，強調「選戰還有最後一哩路需要靠她完成」，呼籲她為新竹未來保重身體。此外，鄭麗文感謝新竹縣長楊文科及競選團隊的四出奔波，並呼籲在地檢署外靜坐的支持者停止集結，以免遭警方驅離，期望支持者「化悲憤為力量」改為落區拉票。她強調，國民黨對案情真相的要求絕不妥協，將以「愈挫愈勇」的精神繼續奮戰。

（國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室）

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