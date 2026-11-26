台灣桃園市復興區某知名露營區近日發生憾事。29歲林姓男子與藍姓女友21日與友人相約露營，隔天上午被發現在帳篷內無呼吸心跳，送醫不治，檢方相驗研判疑因露營一氧化碳中毒致死，初步排除他殺。



根據警方調查，29歲林姓男子與藍姓女友21日和友人相約前往桃園市復興區某知名露營區出遊，原本愉快的行程卻在隔天上午發生這宗桃園露營情侶雙亡悲劇。由於兩人遲遲未步出帳篷，同行友人多次呼喚均未獲回應，察覺異狀後進入帳篷查看，赫然發現兩人已失去呼吸心跳。

根據警方調查，29歲林姓男子與藍姓女友21日和友人相約前往桃園市復興區某知名露營區出遊，原本愉快的行程卻在隔天上午發生這起桃園露營情侶雙亡悲劇。（桃園市警察局）

友人見狀立即展開急救，除當場實施心肺復甦術（CPR），也拿出自動體外心臟電擊去顫器（AED）協助搶救，同時通報警員消防求助。警消人員趕抵現場後，迅速將林男與藍女送往醫院急救，無奈兩人傷重，經搶救後仍雙雙宣告不治。

警方事後安排鑑識人員前往現場採證，發現現場留有露營用的瓦斯暖爐，隨即通知檢察官進行司法相驗。檢方於23日完成初步相驗，研判兩人死因疑與吸入過量廢氣有關，可能因露營一氧化碳中毒致死，目前已初步排除他殺嫌疑，家屬對於初步相驗結果均表示沒有意見。

現場留有露營用的瓦斯暖爐，後續研判兩人死因疑與吸入過量廢氣有關。（桃園市警察局）

針對這宗不幸事故，警方也特別呼籲，民眾露營期間若有帳篷使用瓦斯暖爐或其他燃燒器具的需求，應選擇通風良好的環境，尤其不可在密閉帳篷內操作，避免燃燒產生的一氧化碳無法排出，導致人體在不知情的情況下中毒，危及自己及同行者的生命安全。

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