綽號「水母哥」的日籍影音創作者三浦直矢，過去曾參與法籍YouTuber「酷」的實境節目《中文怪物》而深受觀眾喜愛，近日他的家屬透過其Instagram證實，三浦直矢已於2026年11月8日辭世。



三浦直矢的家人於25日透過三浦直矢的個人Instagram發布日文訃告：「敬告，三浦直矢已於2026年11月8日辭世。感謝生前曾與他往來的各位，非常謝謝大家。」

「水母哥」三浦直矢（圖中）曾參與法籍YouTuber「酷」的實境節目《中文怪物》而深受觀眾喜愛。（Instagram@naoya2405）

噩耗曝光後，引起大批粉絲哀悼，紛紛留言「好意外……但一路順風、離苦得樂」、「一路好走」、「水母哥一路好走，很高興去年去成城高校參訪的時候能和負責導覽的你合照」。

「水母哥」三浦直矢驚傳離世。（Instagram@naoya2405）

據悉，三浦直矢生前最後一篇貼文留在11月5日發布，他寫道：「這是我人生最後一次切的蘋果糖」，更痛訴自己「我被白粉男和台灣酸民（在網絡上發表尖酸刻薄言論的網民）殺掉了」。三浦直矢甚至在文中交代後事，表示不用戒名與葬禮，火化49天後將骨灰放入墓中即可，並提到遺書寫在日記裡，最後他還感性向粉絲喊話，若未來大家去墓前看他，可以播放Guns N’Roses的〈November Rain〉，文末則以日文「ありがとう。またね（謝謝，再見）」向外界道別。

三浦直矢生前最後一篇貼文留在11月5日發布，他痛訴自己「我被白粉男和台灣酸民殺掉了」。（Instagram@naoya2405）

來自日本東京的三浦直矢曾在台灣政治大學社會學系擔任交換學生，並攻讀政大台灣史研究所碩士班，中文相當流利，因為喜歡水母，所以經營YouTube頻道「日本水母哥くらげくん」，並在去年獲選參加YouTuber「酷」斥資500萬元台幣打造的大型實境節目《中文怪物》，節目上的他憑藉真誠幽默的形象圈粉不少觀眾，過世消息一出後，也讓許多粉絲悲傷不已。

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