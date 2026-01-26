網紅館長被爆欺凌員工害其輕生　直播公開前科資料　引導粉絲網暴

網紅「館長」陳之漢之前因到中國大陸發展引起爭議，埋怨自己遭霸凌，不料26日館長反被爆料其實才是霸凌慣犯，甚至涉及一條人命。



館長遭指直播公開曾無端被捲入健身房合約糾紛、綽號「賓士哥」的陳姓包商前科，害其生計受挫、壓力過大，最終於去年12月傳出輕生噩耗。

館長被爆料是霸凌慣犯，直播公開曾無端被捲入健身房合約糾紛、綽號「賓士哥」的陳姓包商前科，陳姓男甚至因此輕生。（YouTube@館長惡名昭彰）

根據《鏡週刊》報導，43歲的陳姓裝潢包商，3年多前承包成吉思汗三重館裝潢案，沒想到竟無端捲入股權糾紛。他氣得在2024年9月時，曾持球棒砸毀健身房大門並開賓士車衝撞。

當時他被抓後提到，犯案動機是不滿館長在直播中公開他的個資與前科，許多裝潢客戶看了和他解約，他每個月損失逾20萬元台幣（約5萬港元），身心受創、家庭失和，憤怒下進行報復，但在之後他為因更遭網路霸凌陷入絕境。

館長遭爆直播公審害陳男走投無路

館長過去在直播時，宣稱陳男是三重館員工且前科累累，挖出他過往曾因持有霰彈槍及毒品被捕，以「擔心會員安危」為由公審陳男。陳男曾找上館長團隊核心成員「大師兄」李慶元幫忙協調，卻遭館長無情拒絕，最後陳男在龐大輿論壓力與生計斷絕的雙重打擊下萬念俱灰，在去（2025）年12月結束生命。

陳男的好友看不下去向周刊爆料，哀嘆：

就是這段霸凌直播讓他活不下去。

直指陳男因此遭館長支持者集體出征，原本平靜的生活、工作受到劇烈衝擊，才想不開。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】