顧客發片公審「6元薯仔加量太少」　女老闆難忍網暴委屈跳河自盡

中國四川近期發生一起消費糾紛引發的網暴悲劇，當地知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」老闆娘，因顧客不滿一份6元人民幣的馬鈴薯（薯仔）未達加量要求，遭拍影片「發文公審」，吸引大批網友留言或私訊網暴老闆娘。年僅32歲的她，最終因不堪網友圍剿壓力，絕望跳河輕生，徒留2名幼子。



加量不達客人要求 遭公審網暴輕生

綜合陸媒報導，這起悲劇發生在本月6日，一名顧客因自選菜品堆得過高，老闆娘便未額外添加馬鈴薯，雙方因此發生爭執。顧客將爭執過程錄影，並將「避雷影片」上傳，發文指控：「老闆娘玩不起，嫌菜堆高就不加馬鈴薯！」雖然老闆娘在留言處解釋，並非刻意少給，仍遭受大量網友負評洗版。

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沒想到風波愈演愈烈，更多激進網友紛紛私訊老闆娘，進行辱罵、人身攻擊，甚至攻擊其家人。猶如海嘯的網暴壓力下，獨自帶大兩個小孩的老闆娘絕望崩潰，選擇跳河輕生。老闆娘生前最後一篇發文寫道：「永別了，這個黑暗的世界！」

網友風向轉變

隨著老闆娘的死訊傳出，網路上的風向驟變，大量網友反而攻擊發文的顧客，稱：

「為了6元的馬鈴薯逼死一個人！」

「老闆娘說後來補了，你也吃了，還要差評公審？」



也有網友為老闆娘哀悼：

「很難過是用這種方式認識你…」

「網暴文化太毒了，完全沒有必要。」

「該死的不是你，是那些惡劣網友！」



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