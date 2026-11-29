2026年台灣「九合一」選舉結果出爐，桃園市議員第一選區出現超強黑馬。以長達16字姓名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選的無黨籍候選人，最終狂掃近3萬票（29533票），以該區「第一高票」奇蹟當選，而她指名要「整頓」的對手佀廣洋則僅得5819票慘敗墊底。



無黨籍桃園市議員候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋自行宣布當選。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。（桃園選委會）

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點票現場如唱Rap 選務員求饒：可不可以叫王妃？

據台媒《聯合新聞網》、《民視新聞》，這場選戰意外讓開票所成為焦點。因名字長達16字，選務人員每次唱票都要完整唸出「12號，王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋一票」，流暢程度讓網民驚呼「昨晚一定有偷練習」、「選務員變成Rapper」。

更有開票所人員連唸3次後忍不住問現場民眾：「先暫停一下，我們可不可以直接改叫12號王妃？」獲全場點頭同意，成為選舉趣聞。

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為反霸凌出征 無競總照樣吸票

這名29歲的當選人原名「Angela寶7」，曾是JKF女郎及寵物美容師。早前她受網紅「小商人」邀請，為提高社會對反霸凌的關注，遂改名投入選戰，劍指捲入校園霸凌爭議的對手佀廣洋。

據悉，佀廣洋宣布參選桃園市議員後，接連被爆出學生時期的黑歷史，包括外貌羞辱女同學、性騷擾、因成績差讓全校陪考、涉及校園簽賭等。

當選人劍指捲入校園霸凌爭議的對手佀廣洋。（Threads截圖）

她作風非傳統，不僅沒有競選總部與宣傳車，選舉公報更放上性感低胸古裝照，自稱「網路女菩薩」，政見欄更寫成穿越小說章節，大玩創意。她曾表示，每喊一次她的名字，對曾被霸凌的人來說，都是一分救贖。

她選舉公報放上性感低胸古裝照，自稱「網路女菩薩」，政見欄更寫成穿越小說章節，大玩創意。（Threads截圖）

對手得票慘淡神隱 同區老將紛告急

相比之下，其對手佀廣洋（國民黨立委萬美玲之子）得票僅5819票，競選總部氣氛冷清，本尊更「神隱」未現身。

這場「王妃」旋風也波及同區其他候選人，除了曾斷言「于北辰」落選外，同區尋求連任的國民黨議員詹江村也曾在社交平台發文大喊「告急」，笑言選舉公報把性感古裝照排在自己旁邊，導致「宅男村民」全被吸走。