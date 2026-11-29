｢王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋｣高票當選 開票變Rap歌│有片
撰文：許祺安
出版：更新：
2026年台灣「九合一」選舉結果出爐，桃園市議員第一選區出現超強黑馬。以長達16字姓名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選的無黨籍候選人，最終狂掃近3萬票（29533票），以該區「第一高票」奇蹟當選，而她指名要「整頓」的對手佀廣洋則僅得5819票慘敗墊底。
+2
點票現場如唱Rap 選務員求饒：可不可以叫王妃？
據台媒《聯合新聞網》、《民視新聞》，這場選戰意外讓開票所成為焦點。因名字長達16字，選務人員每次唱票都要完整唸出「12號，王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋一票」，流暢程度讓網民驚呼「昨晚一定有偷練習」、「選務員變成Rapper」。
更有開票所人員連唸3次後忍不住問現場民眾：「先暫停一下，我們可不可以直接改叫12號王妃？」獲全場點頭同意，成為選舉趣聞。
+7
為反霸凌出征 無競總照樣吸票
這名29歲的當選人原名「Angela寶7」，曾是JKF女郎及寵物美容師。早前她受網紅「小商人」邀請，為提高社會對反霸凌的關注，遂改名投入選戰，劍指捲入校園霸凌爭議的對手佀廣洋。
據悉，佀廣洋宣布參選桃園市議員後，接連被爆出學生時期的黑歷史，包括外貌羞辱女同學、性騷擾、因成績差讓全校陪考、涉及校園簽賭等。
她作風非傳統，不僅沒有競選總部與宣傳車，選舉公報更放上性感低胸古裝照，自稱「網路女菩薩」，政見欄更寫成穿越小說章節，大玩創意。她曾表示，每喊一次她的名字，對曾被霸凌的人來說，都是一分救贖。
對手得票慘淡神隱 同區老將紛告急
相比之下，其對手佀廣洋（國民黨立委萬美玲之子）得票僅5819票，競選總部氣氛冷清，本尊更「神隱」未現身。
這場「王妃」旋風也波及同區其他候選人，除了曾斷言「于北辰」落選外，同區尋求連任的國民黨議員詹江村也曾在社交平台發文大喊「告急」，笑言選舉公報把性感古裝照排在自己旁邊，導致「宅男村民」全被吸走。
台灣選舉｜國台辦：政治格局怎變化都阻擋不了必然統一的歷史大勢台灣選舉 ｜「洋流」為何在台北敗北？台灣選舉│台中意外藍天變綠地 江啟臣與盧秀燕三度鞠躬致歉台灣選舉｜沈伯洋宣布敗選：責任由我一人承擔 民意永遠是對的台灣選舉｜國民黨涉險過關拿三都 民進黨盤算落空