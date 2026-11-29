2026年台灣「九合一」選舉結果出爐，尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安成功守衛本命區，擊敗民進黨候選人沈伯洋。



蔣萬安周日（29日）上午展開謝票行程，一現身便成為全場焦點。為了兌現選前承諾，蔣萬安頂著一頭亮眼的金髮亮相，引發現場支持者驚呼。



蔣萬安頂著一頭亮眼的金髮謝票。（影片截圖）

蔣萬安頂著一頭亮眼的金髮謝票。（影片截圖）

蔣萬安頂著一頭亮眼的金髮謝票。（影片截圖）

蔣萬安頂著一頭亮眼的金髮謝票。（影片截圖）

蔣萬安頂著一頭亮眼的金髮謝票。（影片截圖）

蔣萬安頂著一頭亮眼的金髮謝票。（影片截圖）

台媒TVBS新聞網報道，蔣萬安笑稱，這是他人生第一次染髮，完全是為了兌現選前對網友的承諾，並打趣表示這造型是「今日限定」，因為明天就要正式上班，今晚就會將頭髮染回原本的黑色。

蔣萬安透露，因為選前有太多網友在網絡上不斷要求他挑戰特殊髮色，為了展現「說到做到」的決心，他昨晚特別請專業設計師操刀，一路染到非常晚，今天在服裝搭配上也特別費心，盡最大努力還原網絡上的合成照與網友期待，希望在謝票這天以全新的樣貌呈現在市民面前。

蔣萬安28日晚上抵達競選總部。（Nick攝）

蔣萬安28日晚上抵達競選總部。（Nick攝）

蔣萬安28日晚上抵達競選總部。（Nick攝）

接沈伯洋祝賀電話 稱每張選票都是鞭策

據早前《ETtoday新聞雲》報道，蔣萬安在勝選演說中展現風度，透露接獲「可敬的對手」沈伯洋致電恭賀，他也向對方團隊表達誠摯敬意。他表示，經過漫長激烈的民主洗禮，每張選票都是市民最真實的聲音，「每張反對跟猶豫都是對我的鞭策」。

他強調自己感受到選民沉甸甸的提醒，會深自檢討，未來四年將加倍努力爭取認同，並感謝支持者在大雨中、寒風中幫他拉票，開票時也緊握雙手沒有離開。

（影片截圖）

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致詞提及妻子 深情擁抱全場動容

演說尾聲迎來最感性的一幕。蔣萬安特別感謝一路陪伴的妻子石舫亘，情緒瞬間潰堤，當場爆喊落淚，並與妻子深深擁抱，場面感人。他承諾將帶著市民的託付繼續前行。

現年48歲的蔣萬安，頂著蔣家第四代光環，曾任律師及兩屆民意代表，2022年當選台北市長。任內主打大巨蛋啟用、爭取英偉達（NVIDIA）落腳台北等政績，成功連任。