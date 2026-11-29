2026年11月28日深夜，台北市長選舉塵埃落定。尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安獲得78萬餘票擊敗民進黨挑戰者沈伯洋，守住了藍營在首善之區的執政版圖。然而，從開票結果反觀過去數月的選戰歷程，這場被視為台灣「九合一」地方選舉風向標的戰役，留下的遠不止勝負數字，更折射出台灣社會在長期高強度政治動員下的深層「民主疲態」。

就在投票前夕（11月27日）的台北凱達格蘭大道造勢晚會上，台灣立法院長韓國瑜面對數萬名支持者拋出了一個極具畫面感的比喻。他感嘆自己觀察台灣政治近四十年，從未見過如此「骯髒」的台北市長選舉——在鋪天蓋地的媒體與網絡攻勢下，蔣萬安就像「一條白人牙膏，硬生生被打成了黑人牙膏」。

韓國瑜的這番話雖帶有強烈的選舉動員色彩，卻刺中了本屆台灣地方選舉最受詬病的痛點：當傳播機器、民調工具與行政資源高度耦合，傳統的「選賢與能」正在被一場令人精疲力竭的敘事博弈所取代。

造浪者的「裂變動員」與建制派的守成困境

此次台北選戰的戲劇性在於其巨大的民意反差。半年前沈伯洋剛獲提名時，多項民調均顯示其落後蔣萬安逾二十個百分點。作為一名專攻「認知作戰」與民防議題的學者型競選人物，沈伯洋並非傳統意義上的地方政客。但他與民進黨團隊展現出了極強的現代傳播操盤能力：他們拋棄了傳統的動員老路，將選舉包裝成名為「洋流」的社群運動，把支持者定義為「小水滴」，用極富感染力的修辭與層級裂變式的社群互動，在年輕與中間群體中製造出類似「精神感召」甚至帶有幾分傳銷式狂熱的參與感。

有台灣政治評論指出，這種打法折射出民進黨作為「運動型政黨」的深層基因——擅長以「你死我活」的革命黨姿態投入選戰，將具體的政黨攻防迅速升華為「守護民主」或「本土防衛」的價值決戰。一旦佔據道德制高點，己方的爭議便能被輕描淡寫為「認知誤解」，而對手的常規施政則容易在飽和式的輿論檢視下被放大為「系統性失職」。選前數日，沈伯洋便以勝選者口吻宣稱「11月28日之後就會是台北市政府的人」，試圖以這種近乎「心理暗示」的必勝姿態進一步催谷氣勢。

反觀國民黨，則暴露出典型「建制派政黨」在資訊時代的陣痛。蔣萬安陣營握有大巨蛋啟用、國際科技巨頭落腳等實打實的市政成績，面對對手凌厲的輿論攻勢，卻往往顯得反應遲緩、顧慮重重。

在許多藍營支持者眼中，這種「溫良恭儉讓」的保守做派，在溫和的治理時期是穩重厚道，但在對手不惜一切代價的社交媒體肉搏戰中，卻近乎一種缺乏戰鬥力的「政治天真」。當對手已經用算法和情緒重構了戰場，執政團隊卻仍在用傳統的行政邏輯逐條澄清，陷入了被動挨打的泥淖。

台灣「九合一」選舉，爭取連任台北市長的國民黨蔣萬安在10月19日宣佈，由台中市長盧秀燕出任其競選總部主委。（蔣萬安FB）

「武器化」的民調與失真的輿論場

比政黨風格差異更值得警惕的，是本次「九合一」選舉中公共信息生態的急劇惡化。

在選戰最後階段，台北的民調數據呈現出令人困惑的分裂：親綠機構發佈的封關民調顯示沈伯洋大幅反超，而親藍媒體的數據則顯示雙方膠着。正如韓國瑜在選前之夜公開質疑的，台灣選舉中的民調正被「武器化」。多項台灣學界復盤亦指出，部分民調已背離科學測量的初衷，淪為按出資者意願帶風向的心理戰工具——通過製造「即將翻盤」的預期，摧毀對手陣營的投票意願，誘導輿論形成「沉默螺旋」。

與此同時，媒體與網絡社群的極化進一步壓縮了理性討論的空間。當一方掌握了龐大的行政話語權與外圍社群協同網絡時，議題設定權便不再屬於市政本身，而變成了誰能製造更大的聲量、誰能更有效地給對手貼上負面標籤。當輿論機器能夠輕易將白說成黑，選民接收到的不再是客觀事實，而是經過高度加工的政治情緒。

選舉的異化與揮之不去的民主疲態

所幸，最終的投票箱依然展現出了某種冷靜的糾偏力量。蔣萬安以超過十一萬票的顯著優勢連任，證明了沉默的大多數並未完全被喧囂的「資訊洋流」所裹挾。他在選前那句「我比較傾向謙卑地面對民主政治」的回應，最終在實實在在的選票中得到了印證。

然而，台北的這場驚險過關，並不能掩蓋整個台灣地方選舉生態的深層危機。從南到北，此次「九合一」選戰充斥着抹黑、司法指控的政治化運用以及脫離地方治理的意識形態動員。當「為了選舉而選舉」成為最高準則，當每一次投票都被渲染成關乎存亡的決戰，選民在日復一日的輿論轟炸、真假難辨的民調攻防與撕裂的族群情緒中，正不可避免地陷入一種深沉的「民主疲態」——人們厭倦了無休止的政治內耗，卻又不得不被裹挾進下一輪對立的漩渦。

對於在野的國民黨而言，台北的勝選更像是一記警鐘：守住穩健理性的底線固然可貴，但看懂對手的敘事邏輯、建立現代化的輿論反制能力，已是無法迴避的生存必修課。而對於整個台灣先行民主制度來說，如何在喧囂的民粹動員與算法操縱中，卸下過度緊繃的意識形態包袱，重新找回就事論事、選賢與能的初衷，才是緩解社會疲態、修複製度信任的最緊迫課題。