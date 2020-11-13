未來奶奶不捨30歲仔結婚　哭問可否不結：你仲細　結局好唏噓

拍拖時相見好，一結婚就變臉，可能是很多婆媳關係的寫照。有網民在facebook分享她的故事，指拍拖3年一直同未來奶奶關係良好，但到談婚論嫁即變臉，更哭問可否不結婚，指30歲的兒子「仲細」，在籌辦婚禮期間亦諸多阻撓，甚至婚後3年都不承認這位「新抱」，網民看完結局更是不勝唏噓。

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該網民以「唔俾結婚奶奶篇」為題投稿至fb專頁「我的極品四大長老」，指拍拖3年一直同未來奶奶關係良好，沒想到一到談婚論嫁就變臉，不但哭着問她「可唔可以唔結？」，稱30歲的兒子年紀還小，「叫我等多6至7年」，甚至威脅不會出席婚禮。雖然兩夫婦還是堅持結婚，但在籌備過程中，未來奶奶仍然多次阻撓。

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女網民指憑着「見招拆招」的本領，順利過渡了那年，但始終結婚是兩家人的事，「有啲嘢我要同我屋企人交代，有啲嘢真係冇得退一步海闊天高」，不過結了婚亦不是「一天光晒」，即使婚後3年，奶奶仍然不願承認其媳婦的地位，「靚女你做唔做得成我新抱都未知呀！」，最後老公還為了其母跟她離婚。

看到帖文，大家都不勝唏噓，但有網民則留言恭喜樓主，「恭喜你重獲自由，唔離就成世幫人湊仔啦」，又指事後回看的確不應結婚，「送返個仔畀人啦，就算60歲佢個仔都唔適合結婚」，認為離開「媽寶」是珍惜生命的行為，祝願她能再尋找自己的幸褔。

婆媳糾紛一直都是千古難題，即使西方社會同樣難以破解，早前就有一場婚禮婆媳鬧劇的片段在網上瘋傳。

奶奶大鬧婚禮，怒斥「我兒子零缺陷」。（01熱話製圖）

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同場加映：另一台女遇上超迷信奶奶 ▼▼▼

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