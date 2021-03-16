任紀律部隊收入增　港男嫌女友冇進步提分手：唔想再浪費時間

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-16 08:00

戀人分開的原因，除了因為有第3者介入，也可能是彼此之間感情生變。有網民日前撰文，稱近日向交往多年的女朋友提分手，原因是自己入職紀律部隊，事業穩定向上，惟認為女友卻「停滯不前」，直指對方只是看到其事業愈來愈好才不願放手。帖文引來討論，網民卻反指樓主找藉口，「講到底咪自己條件好咗就嫌棄人想搵過個囉」。

有港男日前發文，指自己考入職紀律部隊後，事業穩定向上，但女友卻在小公司上班，不求穩定，於是提出分手。（《使徒行者2》劇照）

【最強流動派】即日起至3月21日玩「地表最強鬥一番」有獎問答遊戲，見識更多千奇百趣，賺「01積分」換禮品贏$300 DON DON DONKI禮券！

樓主日前在facebook專頁「公務員secrets」發帖，稱已與女友交往多年，至最近考入紀律部隊，收入和事業穩定向上，但女友就「停滯不前又不求穩定」，導致2人間中吵架。談到未來人生規劃，樓主認為必須雙方一致才能有更好、更舒適的前路，「或者這就是政府與私人小公司前景的分別」，希望彼此能一起進步。

樓主強調在這段感情中沒有第3者介入，純粹自己想提出分手，惟女友卻認為他「偷食」。他無奈表示，「（我）唔想被唱，已經好聲好氣講了分手……其實你只覺得我事業愈來愈好先唔想放我走」，質疑女友只是看中其事業有成才拒絕分手。

港男表示自.己不再期望與女友組織家庭，「唔想再浪費時間」。（《使徒行者2》劇照）

他於文中說「人選妳，妳選人」，不解女友何以因爲男方工作穩定即不想放手，形容男方「其實都會睇女人情況」，既然不希望與女友長相廝守和組織家庭，「唔想再浪費時間」。

帖文引來網民熱議，不少人批評樓主自大，「唔好睇得自己咁高」，更替其女友能早日離開「渣男」而感到高興，「你放生佢都好的，因為你的愛建築在物質上」、「唔愛就唔愛啦，講埋啲廢話」。

+ 3 + 3 + 3

同場加映：100分女友連登女遇渣男4度出軌 感動分手文揭「食譚仔」背後心思

100分女友連登女遇渣男4度出軌 感動分手文揭「食譚仔」背後心思