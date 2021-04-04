台鐵出軌｜30歲罹難台男原定6月結婚　未婚妻抱訂情毛公仔認屍

台灣新聞
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台鐵408次太魯閣號上周五（2日）在清水隧道出軌造成重大傷亡。家住花蓮的蘇昱銘（約30歲）搭上這班死亡列車，其哥哥上午9點多就在花蓮火車站等待弟弟到來，沒想到等到的卻是罹難的不幸消息。

據了解，蘇昱銘有個交往3年多的護士女友，原本2人已經計劃結婚，訂婚宴將在5月下旬舉行，孰料一場突如其來的意外竟讓2人天人永隔；3日女友還帶著蘇昱銘生前留下的《魔雪奇緣》小白毛公仔指認遺體，場面相當哀戚。

據悉，蘇昱銘是花蓮市人，平時在台北工作，有個穩定交往多年的護士女友；此次清明連假蘇昱銘計劃返家，並於2日搭上408次太魯閣號列車，原本預計9點多就會抵達花蓮，哥哥更是提早趕到火車站等候，不料苦等許久都未見弟弟身影，事後才知道太魯閣發生嚴重事故，家人聯繫不上蘇昱銘，焦急前往各大醫院尋人，就連殯儀館都去了，但直到2日晚間仍然音訊全無，父母急得像熱鍋上的螞蟻，眼淚掉個不停。

直到3日早，蘇昱銘才確定罹難，家人往花蓮殯儀館指認遺體，而蘇昱銘交往多年、論及婚嫁的女友也趕到現場認屍，手中還抱著去年情人節時蘇昱銘送上的《魔雪奇緣》小白毛公仔，場面十分哀悽。

蘇昱銘與女友交往多年，2人感情相當穩定，日前才終於做出人生重大決定，要一起攜手度過下半生，並將於5月29日於高雄舉辦歸寧宴、6月13日在花蓮舉辦結婚喜宴，才剛發出喜帖給親朋好友，怎料一場意外竟會讓2人就此天人永隔。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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