台鐵出軌｜漆黑隧道內老醫生緊抱幼童安慰　暖心畫面令人動容

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-05 11:28

408列次太魯閣號出軌造成嚴重死傷，一張白袍醫生在陰暗隧道內單手將幼兒摟在胸前，給予安慰的暖心畫面，感動不少人。他是花蓮慈濟醫院骨科部主治醫生吳坤佶，也是義務消防隊隊長。他回憶救災時稱車廂內滿布破碎遺體，慘不忍睹。

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吳坤佶說，當天他正好在醫院內門診，獲報後穿著白袍趕到現場，現場非常凌亂，車廂內不少遺體，有的頭顱被壓扁，有的壓爛。他進入陰暗隧道內，正好有一對母子，母親因突如其來的撞擊受到驚嚇癱倒在地，年幼的孩子也被嚇哭；吳坤佶見狀，立即將幼兒抱在胸前，輕聲安慰，讓飽受驚嚇的孩子安心下來。當時救護義工蔡哲文也到現場救援，看見這個溫暖畫面，拍了下來，讓看到的人都受到感動。

花蓮慈濟醫院表示，這次重大意外釀成慘重傷亡，院內許多醫護人員趕往現場，除了身兼吳坤佶外，還有77歲、行醫40多年的慈濟醫療志業執行長林俊龍，他曾參與宜蘭普悠瑪列車在新馬站出軌意外的救災工作，這次在花蓮境內造成嚴重事故，他同樣趕到現場支援。

林俊龍說，宜蘭的普悠瑪列車是「脫軌散出去」的，這一次太魯閣則是好幾節車廂擠在密閉隧道內，車廂、車體遭到嚴重擠壓，隧道內又漆黑一片，更添救援難度。

花蓮慈院在1995年8月聘任的首位男護理人員涂炳旭，也具有特搜隊員身分，如今他已是護理長，更是台灣少有的災難護理講師，得知太魯閣號失事後，也在下班後趕到現場救生命。

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