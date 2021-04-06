台鐵出軌｜運安會還原撞擊前4秒：列車司機盡全力煞車及鳴笛示警

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-06 14:41

台鐵408次太魯閣號列車上周五（2日）在清水隧道出軌造成重大傷亡，其中包含1名司機及1名助理司機不幸殉職。運安會今天下午將召開事故重建說明會，根據已掌握的訊息，列車撞上滑落軌道的工程車後，再推擠工程車頭一起撞進隧道。 運安會主委楊宏智表示，列車司機看見軌道上的工程車後已立即緊急煞車及鳴笛，雖然該做的都做到位，但也無法讓列車立即停下。而根據列車自動防護系統顯示的紀錄，司機直到事發前4秒，仍踩著最大煞車。

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台鐵太魯閣號出軌事故被列為第一級重大鐵道事故。運安會表示，列車從隧道出口到事故地點僅250米，若以太魯閣號當時時速125公里計算，當下司機能反應的時間僅6.9秒，但列車完全煞車至少需要16.6秒，儘管司機反應相當迅速，立即全力煞車及鳴笛，也啟動列車自動防護系統（ATP）等，但時間太短根本來不及，而根據ATP顯示的紀錄，司機員直到事發前4秒，仍踩著最大煞車。

據悉，運安會目前已彙整的關鍵事證包含ATP資料、以及TCMS（列車控制與管理系統）、太魯閣號車頭監視器和行車紀錄器、肇事工程車的行車紀錄器也都有解讀，預計稍後下午4時會召開記者對外進行說明。

台鐵太魯閣號出軌｜殉職司機避過普悠瑪事故 臨時連假調度遇死劫

列車司機袁淳修在今次意外中不幸殉職，他與妻子在2019年成婚。（影片截圖）

殉職司機遺體今火化

殉職司機袁淳修遺體今天（6日）在花蓮慈雲山火化，近百名親友及台鐵同僚送袁最後一程。台鐵局長官、交通部長林佳龍隨後到場致意撫慰，向家屬致意互相擁抱。

此外，台鐵為表達對袁淳修的敬意，派專列自強號，護送他的骨灰回台中老家，這也是台鐵首次開先例送司機回鄉。鐵警、機務段人員敬禮致意，喊「淳修一路好走」，現場氣氛悲傷。列車會在樹林站暫時停靠，讓袁淳修完成「下班」儀式，象徵任務結束。護送路程上袁淳修的妻子和姊姊都在車上陪伴，袁媽媽則是在台中接應。

殉職司機袁淳修4月6日完成火化，台鐵局派專列護送他的骨灰回台中，鐵路警察列隊致意。（中央社）

至於另一位罹難的助理司機江沛峰，交通部說，彌撒後會尊重其宗教與家屬意願，由神父陪同開車送回。

（聯合新聞網/中央社）