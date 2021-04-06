台鐵出軌｜死者手機響起18次　螢幕閃着「爸爸」　救難員忍痛不接

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-06 10:23

台鐵408次太魯閣號2日因撞上滑落邊坡的工程車，造成出軌意外，釀成50死、202人輕重傷的慘劇，救難人員也在得知消息後火速前往救援，5日壽豐義消救難隊員李德緯就在臉書上分享，這次救援行動除了楊爸爸一句「可以讓我再抱抱他嗎」讓他難以忘懷外，最讓他印象深刻是迴盪在隧道裡的手機鈴聲，而事後楊爸爸也親自在他的貼文下寫到「謝謝你們讓我還有一個女兒」，讓人忍不住鼻酸。

李德緯的貼文指出，2日進入隧道後，他們直奔受損最為嚴重的第8節車廂，一路上空氣瀰漫著油汙和血腥味，耳邊迴盪的是搜救人員高亢的指揮聲音、破壞車體的機具噪音和手機鈴聲……

「爸爸」不停來電 接與不接也令人痛心 點圖看看李德緯講述事情經過及更多相關影像👇👇👇

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李德緯說，起初他對於那一直迴盪在隧道內的手機鈴聲並不以為意，直到他眼角瞄到車廂角落的一支手機，破裂的螢幕上仍不斷地顯示「爸爸」來電，手機亮了又暗，暗了又亮，一共18通未接來電。當下李德緯詢問學長，是否要幫手機的主人接起電話，學長卻沒有回他，他事後也明白，打這通電話的人必定期盼電話的那頭有人接聽，但如果接起來的聲音卻不是他所熟悉的那個人，又該是何種心情，最後還是選擇沒有接起，只能在心中期盼手機的主人是在倉皇逃生中所遺落。

隨著救援行動的進行，罹難者的遺體也慢慢順著雙節梯運送下來，但這時卻有一通LINE語音突兀的響起，李德緯和幾個救難隊員互摸了下口袋，抬眼對望，瞬間將眼神都飄向了手中的英雄袋，電話聲仍不斷響起，只是電話的主人卻再也沒辦法接起了。幾個救難隊員只能輕輕的進入帳篷，放下長背板，解開束帶，告訴罹難者一句「我送你回家」。

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