【隔空鹹豬手】台男怨竟因拉筋被趕出KFC　網友貼影片揭噁心真相

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-07 19:03

一名男大生在Dcard上發文，表示自己到台中市北區五權路肯德基用餐，除了滑手機、伸懶腰、拉手筋以外，沒有跟任何人接觸，卻遭到警方盤查告知他「店員覺得被性騷擾」，最後只好配合離開。

事後他上網訴說無奈心情，難道自己不是高富帥，就要受到如此屈辱？大嘆這是男人的悲哀，不料下方有兩名網友貼出原PO雙手「抓空氣」影片打臉，指他對著每個走過的女店員「不是抓就是用手摳」，對此原PO對也做出回應，雙方陷入筆戰。

多名網友認出是慣犯 貼多角度影片揭噁心真相 原PO再貼千字文反駁（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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有兩名網友分別貼出店內與店外視角，只見穿著白色上衣原PO身體朝向櫃檯，做出他所述「拉手筋」行為，但發出影片網友大嗆「有圖有真相」、「後面停車場那麼大怎麼不去那裡舒展？？」，指他每天來店裡，就坐最靠近櫃檯的位子，對著每個路過的女店員又抓又摳，讓女店員人人自危「下班都跟逃命一樣」。另一名網友則從店內視角拍攝，表示「不是很能理解這是幹嘛啦」，要網友們評評理。

影片發出後，其他網友大部分都認為「噁心」、「看了拳頭都硬了」、「坐等你出來解釋清楚啊」、「本來以為是創作文結果真的是噁男」。有人提出「為何沒把影片給警方」、拒絕服務等疑問，有自稱店員的網友回覆，當時警方表示只能勸離。對此原PO則在下方留言處打出3000字長文回覆強調「真的只是手酸拉拉筋」。

原PO表示自己是當地人，這家肯德基從小吃到大，最近兩三週才比較常來，被說成每天來、坐好幾小時，他認為是被曲解，再來他也特地找了一個對著垃圾桶的位子，更看過不少人去騷擾櫃檯店員，那才是應該被舉報的，強調「抓跟摳」都是他人主觀感受，自己出門放鬆「難道要正襟危坐嗎？」，認為自己很倒霉被誤會，大家不應該將影片斷章取義，要求店家應該把全年監視器調出來。針對留言區影片提到奇怪動作，原PO表示「我放空時，奇怪的動作絕對不止這個」、「因為我是凡人，我是來這裡找一個感覺偏僻的位子坐著發呆放空休息而已」，認為清者自清，不願無故捲入紛爭，覺得目前社會氣氛，完全是對女生有利，男生應該保護好自己。

有網友回嗆為何不外賣，原PO回「有不止一次地外帶，可以立刻調我的電子消費紀錄」、「對天發誓，沒有刻意對著人，我覺得，我是被弄了」。但仍有人認為他「鬼打牆硬凹」（不斷重覆論點），雙方在留言區各持己見筆戰。

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