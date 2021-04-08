台鐵出軌｜肇事承包商疑浪費「黃金16秒」　及時通報或能阻意外

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-08 14:44

台鐵太魯閣號列車出軌意外造成50人死亡、超過200人受傷，肇事工程車的承包商李義祥，被指在工程車滑入鐵軌後未有即時通報，其第一通電話只是打給吊車公司，白易浪費黃金16秒。 另外，當天除了李義祥外，檢方證實現場還有工程車的副駕駛越南籍移工阿好，錄音檔更有錄到李義祥與阿好曾經討論過，要將卡在樹叢、尚未滑入鐵軌的工程車救出。

肇事工程車的承包商李義祥。（中央社）

李義祥（右）被發現出軌意外發生後身處現場，卻沒有協助救援的作為。（中央社）

台媒報道，事實上是有一個緊急電話能夠直通台鐵調度總所，李義祥只要在事故前16秒通報，不僅有機會讓傷亡降低，甚至可能讓太魯閣號完全煞停。據介紹，台鐵設有「緊急通報專線」，只要軌道、平交道、橋梁或隧道出現障礙物，都能立即撥打通報。專線會直通調度總所，調度員也能立即用無線電通知列車，只是偏偏工地現場的告示牌上展示有關的資訊。

報道稱，李義祥第一時間未有報案，卻是在出軌意外後半小時，即約10時左右才打給吊車公司，並著急表示「卡緊咧！我的車掉下鐵軌，趕快派吊車來！」

值得一提是，根據運安會早前指出，列車駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事地點有250米的距離，以時速130公里計算，司機能夠反應的時間只有6.9秒，而列車要完全煞停至少需要16.6秒。

另一方面，立法院交通委員會在周四（8日）邀請行政院公共工程委員會、交通部、國家運輸安全調查委員會就「0402太魯閣號鐵道事件突顯工程之發包、監造、施工等作業安全管理之權責釐清及後續改善處置」進行專題報告。運安會主委楊宏智在會前受訪時透露，現場有找到錄音檔，有錄到處理工程車在草叢時的關鍵對話，同時確認共有兩人在場。對於錄音檔的內容，楊宏智指是李義祥與移工阿好的通話，但詳細情況目前並不方便透露，兩人大致上是討論要如何把卡在樹叢的工程車救出。

針對阿好的情況，經檢調拘提、複訊後，花蓮地檢署已向法院聲請將其羈押禁見。阿好本身已逃逸約5年，其後疑被李義祥非法僱用，目前列為共同被告之一。

（綜合報道）