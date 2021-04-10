台鐵出軌｜台媒：肇事承包商目睹工程車落軌　指使外勞肉身攔火車

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-10 15:26

台鐵太魯閣號列車上周五（2日）撞上工程車出軌，釀成50死逾200傷悲劇，檢方查出事發當日，當時工程車滑落邊坡後，負責人李義祥竟然不是第一時間打電話通報，反而指使越南移民工華心好（綽號「阿好」）親自下山攔截火車。只是他隨後因擔心非法僱用外勞一事曝光，又叫阿好騎電單車逃走。

台鐵太魯閣號408次列車出軌事故，造成50人死亡，逾200人受傷。（中央社）

綜合《東森新聞》等台媒報道，阿好在2018年合法赴台打工，後來因為與雇主鬧不和後失蹤。由於阿好的前任雇主報警，再加上人力中介公司通報，阿好從此變成逾期滯台的非法勞工。為了要留在台灣生存，阿好輾轉到了李義祥的工業社打黑工，負責到工地搬運建材、廢棄輪胎。

太魯閣號撞擊前影片首曝光（點擊放大瀏覽）：

+ 7 + 7 + 7

報道指，根據阿好的供詞，事發當日，二人在工地施工時，李義祥因為轉彎不慎，將工程車卡在樹叢。由於當日並非合法施工時間，李義祥因此不敢打電話通報。阿好指，如果沒有移動工程車，應該不會滑下斜坡，但李卻坐上挖泥機，找吊帶固定工程車與挖鬥嘗試把車拉起，詎料吊帶突然鬆脫，導致工程車滑落軌道引發慘劇。

更誇張的是，目睹工程車落軌後，李義祥第一時間也不是打電話通報，而是要阿好用「肉身擋火車」，將火車攔下。但李眼見悲劇無法挽回，又擔心非法僱用失聯外勞會節外生枝，竟然再要求阿好立即騎電單車逃離現場。工地附近的CCTV也拍攝到阿好當日上午10時左右騎電單車逃走的畫面，他一連逃亡了五天，於本周三（7日）晚間被移民署逮回。

延伸閱讀：台鐵出軌｜肇事承包商疑浪費「黃金16秒」 及時通報或能阻意外

另外，透過太魯閣號倖存者所發出的現場照片，還可見到李義祥在列車出軌後，一派輕鬆地站在邊坡上抽煙，嘴中咀嚼的檳榔，臉上絲毫無慌張的神情，更無任何支援救援與報警的行動，引發眾怒。

據悉，花蓮地檢署目前將李義祥和阿好列為共同被告，二人均被羈押於看守所。此外，花蓮地檢署也大動作約談得標廠商東新營造在內14名關係人以及監造廠商聯合大地之人員，本周五（9日）再帶回4名涉嫌貪污的台鐵員工，全案將朝向公共工程弊案擴大偵辦。

（東森新聞／中央社）