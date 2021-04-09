台鐵出軌｜台女拍片指控蔡英文策劃事故　稱要「槍決殺人魔」被捕

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-09 11:16

廖姓女子今天8日搭乘台鐵普悠瑪列車時，自拍影片譴責總統蔡英文「竊取博士學位、政治謀殺彭文正」，並以「槍斃蔡英文」為題上傳網路，引發社會關注，鐵路警察局警方表示，經獲報後已派員從宜蘭站上車找到廖姓女子，將隨車帶返南港站交由鐵警刑大偵辦。

警方調查，廖女在影片中自稱搭乘台鐵普悠瑪425次列車，正從台東鹿野北上，預計下午6時16分抵達台北市，嗆：「你蔡英文有種就搭台鐵來找我，你搭過台鐵嗎？」

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她先是譴責蔡英文竊取博士學位、教授資格、總統選票及台灣的一切，又稱蔡英文政治謀殺彭文正，是太魯閣撞車事故的幕後主使者，接著不斷重複「蔡英文殺人魔入監槍決！」，再唱聖歌，要求蔡英文下台。

台北市警方表示，昨午接獲民眾檢舉後，已由總統府轄區中正一分局及刑警大隊科技偵查隊介入偵辦，目前已鎖定廖女身分，積極追查當中。鐵路警察局則表示，獲報後已派員從宜蘭站登車，順利找到廖姓女子，後續將隨車到南港站，帶返鐵警刑大偵辦。

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