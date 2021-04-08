台鐵出軌｜罹難25歲女臉部獲完整修復　父母：這就是我們家的孩子

台灣新聞
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台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，造成多人傷亡。其中一名罹難者25歲卓思潔，為台鐵台東站司機員的女兒，因遺體受損嚴重，修復團隊花了好幾天的時間才修復完畢，今（8）日上午卓父母看到愛女完整的遺容，馬上就認出「這就是我們家的孩子」。

「76行者遺體美容修復團隊」發言人王薇君表示，思潔長的很漂亮，為了讓她的遺容和照片相像，符合生前樣貌，團隊在修復過程中遇到很多困難，經過不懈努力克服，今日凌晨總算修復完畢，卓父母一看到思潔完整的面貌，馬上就認出「這就是我們家的孩子」，讓她聽了非常感動，當下所有的疲憊感一掃而空，覺得一切的努力都值得了。

王薇君透露，卓思潔的遺體已修復完畢，今日上午由家屬帶回台東。 （TVBS授權使用）

王薇君透露，在修復遺體的過程中，卓母曾向團隊說「不好意思，思潔很頑皮，讓你們花了這麼多的時間」，她告訴卓母頑皮一下沒關係，畢竟思潔只是20多歲的孩子，反倒是團隊很抱歉讓家屬等了這麼久，沒想到卓母竟然回答「我們也是等她最後一次了，所以等久一點也沒有關係」，讓她為之鼻酸，所幸最後的修復成果讓大家都很滿意，也讓家屬跟團隊心中感到安慰。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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