台辣媽網紅貼哺乳照被批暴露惹熱議　母乳哺育學會看照片後這麼說

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-16 12:53

台灣健身美女部落客Michell時常分享生活點滴，4月13日在臉書曬出哺乳照後，有網友留言指其「隨意暴露隱私部位」。

Michell常於社交平台分享孕照甚至生育過程 最近一張哺乳照卻掀起熱論（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

台北市立聯合醫院小兒科醫師、母乳哺育聯合學會理事長楊文理看到照片後表示，「照片表情很溫馨！很像教學哺乳的教案照片」，另哺乳時是否要遮掩乳房，應由哺乳者自己決定；國民健康署則表示，哺乳時不一定要遮住乳房，若有人在公共場域禁止、驅離或妨礙婦女於公共場所哺育母乳，得依「公共場所母乳哺育條例」開罰。

為鼓勵與維護婦女於公共場所哺育母乳的權利，並提供婦女無障礙哺乳環境，國民健康署制定「公共場所母乳哺育條例」，若有人禁止、驅離或妨礙婦女於公共場所哺育母乳，得依該條例第8條，處新台幣6千元（台幣，下同）以上、3萬元以下罰鍰。國民健康署婦幼健康組組長林宜靜指出，哺育母乳是神聖的行為，若大家以異樣眼光看待哺乳行為，恐讓哺乳婦女感到不適，「公共場所母乳哺育條例」精神在於母親可以在公共場所自在哺乳，若小朋友臨時需要餵奶，婦女不一定要去哺（集）乳室哺餵，也可以在辦公室內。

「表情很溫馨啊！這就是一張哺育母乳的照片」，台北市立聯合醫院小兒科醫師、母乳哺育聯合學會理事長楊文理表示，臨床上會有教學哺乳的照片，指引哺乳姿勢、如何哺乳較方便等，該名網紅拍照重點看起來是在表達「親餵母乳是有愛且健康的行為」，且姿勢標準，很像一般教案的照片。楊文理指出，大眾須尊重婦女在公共場合哺育母乳，才能營造自在的哺育環境；對於部分人士覺得照片裸露，她認為，可能跟台灣民情有關，只要照片態度上不是強調「暴露」，其實應讓母親自在哺育母乳為好。

對於在外哺乳是否應用布遮掩，林宜靜表示，哺乳時不一定要遮住乳房，有婦女穿「哺乳衣」是為了方便哺乳，是否要穿在於個人意願；楊文理呼籲，哺乳時是否要遮掩乳房，應由哺乳者自己決定，若覺得需要隱私，可將寶寶的背巾往前背，較不會露出乳房肌膚，「乳房是養大寶寶的驕傲部位」，觀者不要物化乳房。

因減肥法功效顯著大受歡迎 點擊瀏覽更多Michell照片▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

延伸閱讀：

舒力基轉中颱！下周一恐轉強颱 最接近台灣時間曝光

揪老男人癌轉移元凶 國衛院領先全球發現ROR2基因作祟

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】