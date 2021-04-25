《Hostel》現實版？台恐怖民宿餿水「圈養」街友　宰殺騙巨額保險

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-25 08:00

台灣新北淡水恐怖民宿「老董的家」2007年舉辦員工旅遊，梁乾昌與2名同事前往大陸黃山始信峰旅遊，卻墜崖身亡；奇怪的是出發前梁男買了高額旅遊意外險，他的新婚妻子連鈺湘很快地向保險公司申請理賠5千萬元（台幣，下同）。警方接獲這起疑似詐保案，一查之下竟揭露民宿圈養街友宰殺的惡魔計畫；承辦警官在Podcast節目《我在案發現場》談到，他在民宿709號房內救出遭圈養、只能吃餿水度日的5名街友，其中至少10人已經下落不明。

2008年1月刑事局偵一隊接獲保險公司理賠調查員的報案，他們發現居無定所的梁乾昌（33歲）短時間內與長相甜美的連鈺湘（29歲）結婚，並與楊明璋、宋進財跟團前往大陸黃山地區進行員工旅遊，出發前還在機場向各保險公司投保了共5千萬元的旅遊意外險，3人脫隊前往始信峰時，梁男攀登上懸崖旁的欄杆拍照留念時卻墜谷身亡，屍首被當地警方找到依意外墜谷結案。燒為骨灰送回台灣，但種種巧合讓調查員覺得並不單純……

被圈養女子衣不蔽體吃餿水度日 至少10人下落不明（點圖了解更多令人心寒的案情細節）▼▼▼

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專案人員對連鈺湘最為印象深刻，她總是擺出一副撲克臉應訊，警方查出她其實就是老闆李憲璋的女友，並在她隨身的筆記本上發現5篇短文，內容寫著「你在天上過得好不好」等語，原本以為連女是心虛懷念已故的死者，一問之下才發現筆記內容回憶的都跟她飼養後已死亡的狗有關。

經警方曉以大義，且答應會照顧好她所飼養的紅貴賓，連女才吐露原本李憲璋的計畫只有詐貸，是她認為遊民還有殘存價值，才獻策了殺人詐保計畫。原先李信璋打算利用假結婚的蜜月之旅，讓連女將梁男推下山崖，但因連女不敢才又更改為員工旅遊，由老闆的親戚楊明璋，以及先是被圈養、因聽話被升為遊民主管的宋進財執行計畫，脫隊將梁男騙上欄杆拍照，再由楊動手將他推下1600米高的山崖殺害。

士林地院重判老闆李憲璋無期、連女11年徒刑，但這個案件經歷多次重審，更二審時法官認定李男、連女共犯殺人罪，另外李男又犯下多個偽造文書罪，不過因本案審理超過8年，有《刑事妥速審判》適用而減刑；又加上2007年《減刑條例》的減刑，最後更二審殺人罪嫌部分將李男輕判14年，連女輕判8年，最高院駁回上訴全案確定。至於執行殺人計畫的楊明璋、宋進財，二審時也被各判16年、14年，但在審理期間先後身亡，已判公訴不受理確定。

當時的專案刑警黃念生在Podcast《我在案發現場》中提到，楊明璋在自白犯案後，卻突然反咬借提時遭警方刑求、電擊棒電屁股，甚至連女也向警方求救在獄中遭人恐嚇「不可以亂說話」，當時專案警方認為有可能一切都是老闆李憲璋唆使，企圖去降低自白的可信度，也針對了獄中管理人員展開了調查。

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