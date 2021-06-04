台灣疫情︱網紅「小商人」在美國租廣告板求救：賣給台灣更多疫苗

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-04 09:00

台灣防疫升三級長達半個月，民生大為受挫，中央每日公布確診仍是數百例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日坦言疫情沒有趨緩，導致台灣人盼望新冠疫苗的情緒更急切。PTT名人嘉義「小商人」索性在美國洛杉磯與橘郡交界的高速公路旁租下電子看板，以英文求救「賣給台灣更多疫苗」。

在美國洛杉磯經營性產業的「小商人」下午在臉書表示，自己在洛杉磯與OC（橘郡）交界的高速公路租下T霸看板，5號公路車流量超大，絕對很多人看的到，這幾天忙著處理這看板，又做了好幾十萬枝酒精筆，還忍不住抱怨「老美的效率實在太慢，幾天能搞定的事情非要拖10天」。

「小商人」指出，「我會先租下來3個月，好玩的話我可以租一年甚至我可以買下來，或者掛在湖人主場旁邊。各位有什話想說的，歡迎各位在PTT上投稿，我出錢，大家敢推，我敢放」，順便把PTT推向美國。

台灣現在疫情嚴峻，他也再次重申，極為支持盡速進口美國疫苗，他本身就是打莫德納疫苗。而前段時間大家都在笑美國疫情失控，但是疫苗大規模接種後生活就回軌道了，針對國產疫苗「高端如果沒辦法出口，那就是穩倒的，現在搞成這樣我是不太相信國內有誰敢打」。

反觀台灣現在疫情蔓延，「小商人」表示疫苗若再不進來，台灣生死交關官員還打口水戰，「那為什麼鄉民朋友要買帳？這個道理不是很簡單嘛」，他認為PTT網軍不論哪個黨派都有，「別忘了，民進黨也是PTT起家的，PTT當時怎麼炮馬英九的，監督如果監督的有理，那鄉民朋友們當然會認同」、「但是今天疫苗政策沒有讓大家認同，就算網軍再怎麼講也無法說服大眾，應該是檢討問題在哪，並不是直接幹掉點出問題的人」。

「小商人」曾發一篇文紀錄打莫德納疫苗的經歷，就是因為他要掛T霸推行進口疫苗，「誰知道老美連掛個看板都那麼慢。現在台灣疫情嚴重，如果疫苗再拖，那也只是讓大家更恐慌，更無助。封城三個月疫情可以趨緩，但是台灣經濟會受到重挫，可能餓死的會更多」。

該篇發文短短四小時就破萬人點讚，大家紛紛稱讚「大氣，不愧嘉義之光」、「這次挺霸氣的，有國旗有PTT只能推了」，也有不少人被打動「真熱愛自己的國家，已哭」、「這看板很感人，而且中美國旗握手很有意境」。

延伸閱讀：台醫院竟有疫苗也不准護士打 男友怒爆心寒真相：制度在殺人了！▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

日媒關注進度 吳釗燮：COVAX此刻不會提供台灣更多疫苗

朱學恆再送花籃！ 這次換他收到「16字讚譽」：我挺做事的人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】