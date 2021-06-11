台灣疫情｜美國宣布贈台75萬劑疫苗　台民眾送感謝花籃塞滿AIT

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-11 15:04

美國三位參議員日前搭C-17「全球霸王」軍機訪台，宣布美國將捐贈75萬劑新冠疫苗援台，許多台灣民眾感念在心，美國在台協會（AIT）收到許多致謝花籃，AIT於6月10日在Facebook表示，「將永遠記得台灣人民的這份心意」。

美國參議員達克沃絲抵台演説，強調「我和我的家人都知道自由的代價，我在這裏告訴你們，美國不會讓你們孤軍奮戰」。（Facebook@AIT）

美國接力日本馳援台灣新冠疫苗，達克沃絲（Ladda TammyDuckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）三位美國參議員6月6日搭乘軍機抵達台北松山機場，其中達克沃絲抵台演説時表示，「我們以朋友的身份抵台，台灣正面對疫情帶來的挑戰，這也就是為什麼我們三位跨黨派參議員訪台是如此重要，朋友就是要互相幫忙。」

達克沃絲的演説經多家台媒報道後，讓許多台灣民眾感念在心，AIT在台北、高雄的代表處，都有許多民眾送花籃等物品致謝。AIT於6月10日在Facebook刊出照片，其中一盆花籃上面署名「台北市民」，上面卡片寫着「雪中送炭、台美友好」，AIT並強調「將永遠記得台灣人民的這份心意」。

AIT這則貼文目前已吸引逾1.2萬人點讚，許多網友在底下留言致謝，感謝美國「雪中送炭的情誼」，台灣外交部也留言表示，「台灣人民也會永遠記得美國的善意與友情，真朋友，台美友好」。