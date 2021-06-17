台灣疫情︱開放長者接種AZ疫苗僅兩天11人猝死　關係仍待調查釐清

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-17 13:29

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，目前全台開放高齡者施打。不過開放施打第二天，截至16日晚間8點發稿為止，全台已有11人接種後猝死，其中又以新北、台中最多。而猝死是否與接種疫苗有關，還待後續了解。

收到日本贈送的疫苗後，食藥署立刻進行檢驗，12日開始陸續配發到各縣市政府。其中又以新竹市最快，搶先14日開始施打。不過，大規模接種才開始第二天，全台各地傳出多起猝死案例，累計至16日，已有10位高齡長者接種後死亡。

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對於高齡者接種疫苗後死亡，中研院生醫所兼任研究員何美鄉下午也在臉書發文：「死亡與施打疫苗隨機發生於同一天的機率為何？」昨日開始替75歲以上長者接種AZ疫苗，不幸在台中有2名90歲以上長者在打完疫苗一天內猝死，「死亡與疫苗的因果關係當然會被嚴肅仔細的探討。」

針對兩起不相干的事件，隨機同一天發生機率有多高，其實是可以運算的。何美鄉說，台灣90歲以上人口以內政部至去年5月底統計計算為14萬3322人，而去年90歲以上長者死亡率約千分之191，「亦即每日不論有沒有施打疫苗，都會有75位90歲以上的長者，因不同的疾病往生。」

何美鄉進一步分析，若疫苗分5天、以100%全面施打，每日將有15位施打疫苗者在打完疫苗同一天往生；若以50%施打率計算，則有7位施打疫苗者於同一天過世，這是一個純屬機率的運算，目的在於幫助長輩們釐清，先不要被數字嚇到了，「另就生物相關的因果推論，則需更多的資訊。」

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