台灣疫情｜蔡英文被指偷打復必泰疫苗　陳時中：尚待證實但過分了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-13 17:16

台灣採購BNT（香港稱復必泰）波折不斷，日前鴻海創辦人郭台銘日前有意捐500萬劑BNT疫苗，但上海復星醫藥公司昨天在股東大會向投資人表示，德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，都必須透過復星。被問及台灣到底如何取得BNT，指揮中心指揮官陳時中表示，「上海復星有宣稱代理權，看來他們是真的有代理權啦」，但期盼上海復興的代理權不要干擾台灣買疫苗。

郭台銘有意買BNT疫苗卻遲遲因為沒有原廠授權而受阻，日前衛福部食藥署已通過「有條件專案進口」，但如果郭台銘拿到的上海復興的授權文件，是否會核准進口？對此，陳時中卻答非所問表示，還需要製造廠的相關資訊，有相關連繫希望順利進行。

資深媒體人彭文正則爆料蔡英文總統自己偷偷打了輝瑞疫苗，還出來演戲，叫大家打高端疫苗。陳時中一開始卻回答，如果要打AZ（阿斯利康）也沒有必要偷偷打；直到搞清楚問的是BNT疫苗時則表示：「輝瑞喔？一定不會有啦！」

陳時中說，總統有表達過對台產疫苗的期待，但就到時候再看總統有自己的選擇和考量。偷偷打輝瑞，「我想是尚待證實，但是過分了」。

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