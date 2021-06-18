台灣農工失足跌落穀倉遭粟米粒活埋　「流沙」之中只剩臉送醫不治

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-18 08:30

嘉義縣義竹鄉，有一名30多歲的農會男員工，在穀倉上方進行作業，卻疑似失足，跌落高度約20米的粟米堆中。警消到場，發現他四肢都陷進去，只剩下臉部，趕緊用機具破壞穀倉，但救出時，男子已經沒有呼吸心跳，送醫後還是不治。

黑漆漆的穀倉裡，粟米粒堆得跟山一樣高，消防人員架梯，還要開手電筒照亮，才能進行搶救。 消防人員 開著推高機，破壞穀倉外圍的鐵皮，大量粟米粒傾瀉而下，灑了一地，消防隊員也趕緊推擔架救援，原來有一名男子跌落穀倉，慘遭粟米粒掩埋。

農會人員：「我們同事我們都在那邊工作，我們都會互相去看對方，只是說突然發現他不見了我們就趕快處理，我們有發現他可能踩在粟米上，我們就全部同事都過去了。」

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事發就在嘉義縣義竹鄉農會，15日早上9點多，正在進行粟米真空搬運的作業，這名30多歲農會男員工，從上方把周圍的粟米撥下去，卻疑似失足，跌落高度約20米的粟米堆中，其他同事發現後趕緊報案，警消到場破壞倉儲，先把粟米降低高度，但男子被救出時已經沒了生命跡象，經過搶救還是宣告不治。

義竹消防分隊小隊長周新雄：「據現場人員表示，該名受困者就是要進去將，卡在米倉週遭的粟米粒將其剝落，查看發現受困人員，僅有臉部浮於粟米堆上方，身體的部分都掩埋在粟米堆下面，就類似沙漠流沙的狀態。」

警消到場，發現男子脖子以下，全都被粟米粒掩埋，只剩下臉部，花1個多小時將他救出，但仍然發生憾事，是不是失足跌倒，警方還要再釐清詳細原因。

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