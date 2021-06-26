台灣疫情｜Delta變種病毒恐已蔓延　專家急建議政府做「這件事」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-26 12:00

台灣屏東群聚事件中，自秘魯返台祖孫確定感染Delta變異株，中央流行疫情指揮中心最快今天確認屏東群聚事件基因定序結果，一旦再發現Delta變異株，代表台灣出現本土感染案例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，將全力阻絕Delta變異株進入社區，已住院的患者將加強感控治療，避免疫情擴大。

來自印度的Delta變異株，傳染力高於英國變異株六成。台大兒童醫院院長黃立民表示，指揮中心嚴管邊境，但檢疫與期滿採檢可能有漏網之魚，先前澳門已驗出來自台灣的確診案例感染Delta變異株，由於該個案已在台灣社區一個月，讓人擔心Delta變異株恐已悄悄地在台灣傳播。

黃立民表示，避免Delta株進入社區，建議「廣篩」，提升檢驗量能，並做好醫療量能準備，Delta株傳播力強，造成傷害可能會更大，若是Delta株真的進入社區，疫苗接種策略就得調整，由於研究顯示，完成兩劑施打，對抗Delta變異株效果較好，應從第一劑施打覆蓋率達六成，改為盡速完成兩劑接種到覆蓋率三成。

指揮中心指揮官陳時中表示，截至目前，僅來自秘魯祖孫完成病毒基因定序，其餘個案的基因定序都還在檢驗中，是否為Delta變異株還有待釐清。羅一鈞表示，因應整起事件，指揮中心除了加強疫調、匡列接觸者，已加強邊境管控與社區採檢。

行政院長蘇貞昌昨在防疫會議表示，圍堵疫情須確實做好隔離檢疫，請各部會嚴陣以待。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨表示，全球Delta變異株感染擴大，政府會加強變異株監測，也請地方政府配合同步監測及通報。

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