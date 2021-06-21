台灣部分佛教徒瘋傳印度再爆疫情「真正原因」　新抱聽到黑人問號

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-21 15:30

「我真的要抱怨我要中風了，怎麼會有人這樣！無知當有趣？」一位台灣媳婦在網上爆怨稱，自己的奶奶是虔誠的佛教徒，卻一直在傳印度再爆疫情的「真正原因」，女網友試圖跟奶奶解釋，她卻仍是像人肉錄音機般不停重覆有關傳言，加上該奶奶自己本身衛生習慣也很嚇人，讓媳婦直言以後不想讓她再見孫子！

印度疫情失控原來唔係因為病毒變種？睇睇女網友爆怨原文👇👇👇

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網民又點睇？「老人都無法溝通，永遠都只會聽同年紀的，年輕人說的都是錯的」、「這證明了，那些媒體政論節目的可怕，洗腦台」、「不是每個佛教徒都那麼可怕好嗎，身為虔誠的佛教徒覺得被開地圖炮」、「我認識一個佛教徒也是信到憤世嫉俗，想法很偏激」、「老人家講話很無厘頭，她都說聽別人說的，這樣也信」。

但也有網友指出「你婆婆的獨特見解也不能說她錯啦！台灣會擴散原因之一不也是人與人的連結」、「台灣的爆發確切來說還真的是好色引爆的沒錯」。

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印度神童亦講述新冠疫苗問題，並提出對抗疫情3大關鍵點▼▼▼

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其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，直至2022年這個月才會好轉▼▼▼

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