新冠肺炎︱蔬果、食物會傳染病毒？台醫生破解迷思全因一個關鍵

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-04 18:30

台灣日前北農爆發群聚感染，民眾不敢買蔬果，現在屏東縣枋山鄉發生Delta變種病毒株染疫危機，又有民眾不敢吃枋山芒果，也影響到當地芒果銷售。醫師強調，蔬果內根本不會有COVID-19病毒；病毒必須依靠宿主細胞表面的ACE2受體來感染細胞，沒有ACE2受體，病毒就無法成功進入細胞。

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COVID-19的天菜是「ACE2」通道

台灣註冊胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，COVID-19病毒喜歡的天菜，不在蔬果中，也不在魚類、肉類中。他說明，新冠病毒較易發生在人體身上，究其原因，人類的呼吸系統中，有新冠病毒的「特殊天菜」稱為ACE2；病毒一般由核酸內核與蛋白外殼構成，它們沒有自主複製能力，沒辦法自力更生，所以病毒需要侵染細胞（宿主），借宿主的核酸合成系統以及蛋白表達系統，來完成複製和擴散。所以，COVID-19新型冠狀病毒，只有在體內有大量的「特殊天菜」也就是ACE2接受器豐富的地方，才會發生致命的感染。

到目前為止，所有已知的證據都發現，ACE2受體大部分存在於哺乳動物中；而倫敦大學學院進一步的研究也證實，COVID-19可以感染多種哺乳動物，但不太感染魚類、鳥類或爬行動物。

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魚肉、蔬果不會傳染COVID-19，人類才會傳播

黃軒進一步提到，雖然魚類有ACE2，但卻不是COVID-19喜歡的口味；而肉類動物在被殺死、去污後，裡面適合ACE2接受器的活體細胞已經死亡，COVID-19根本難以存活；蔬果更不會有COVID-19病毒，因為蔬果內根本沒有COVID-19喜歡的ACE2。

黃軒強調，「會把病毒傳染給你的，不是因為接觸過的物品或食品，而是你自己摸完東西又不愛洗手，脫口罩時又偷挖鼻孔、揉眼睛……也就是自己的不良衛生習慣造成的。」

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小心「接觸傳播」！手部消毒很重要

另外，黃軒也表示，儘管研究實驗警示大家，COVID-19在不同的材質表面，可以滯留的時間也不同，但研究的另一個重點是，摸到類似物體要小心「接觸傳播」，因為你的手可能會沾到病毒。且根據美國CDC的說法，冠狀病毒在物體表面上的生存能力很差，其他冠狀病毒SARS和MERS的研究也顯示，這些病毒不能在貨品或食品上長期存活。

WHO也曾指出，目前沒有證據表明，人類可以從食物中感染COVID-19，冠狀病毒是需要「活的動物或人類」宿主來繁殖和存活，因此，防疫措施才會提醒大家「勤洗手」而不是勤洗物品。黃軒也直言，「觸摸物品或食品前後，用酒精消毒雙手，好過於對周邊的物品一直噴酒精要來得好。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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