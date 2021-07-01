新冠肺炎｜美CDC研究：打mRNA疫苗後染疫病毒量低四成　病程較短

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-01 20:00

新冠病毒肆虐全球，接種疫苗不代表完全不會感染，引起民眾憂心。美國疾病控制和預防中心（CDC）最新研究發現，接種mRNA疫苗後確診的患者體內病毒量明顯較未接種者少，病程也較短，詳細結果上月30日發表於《新英格蘭醫學雜誌》。

研究團隊為了解使用mRNA技術的輝瑞及莫德納疫苗對預防及減輕新冠肺炎症狀的有效性，去年12月至今年4月間，針對3975名衛生、急救等前線工作人員進行調查，發現204名篩檢呈陽性的確診者中，5人已完整接種輝瑞或莫德納，11人部份接種，156人未接種，32名接種第一劑未滿14天者則排除在外。

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分析結果發現，部分或完整接種疫苗的16名確診者鼻腔內測得之病毒載量平均較未接種的156人低40%，發燒風險降低58%，症狀持續較短，臥病在床的時間減少2.3天，超過一周後體內測得病毒的風險減少66％。

上述結果顯示，經批准的mRNA疫苗在實際環境中為成人接種時，能夠有效預防感染，且可降低突破性感染個案之病毒載量、發燒風險及縮短病程，也進一步證明衛生當局持續強調的說法，即接種疫苗不能完全預防感染，但症狀相對較為溫和。

根據《華爾街日報》，協助領導這項研究的CDC流行病學家湯普森（Mark Thompson）對此說明，「即使人們接種疫苗後感染病毒，也不太可能出現發燒以上的症狀。」

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