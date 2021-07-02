新冠肺炎｜感染新冠指甲會有變化？醫生揭示4大特徵有白線要留意

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-02 08:00

新冠肺炎除了大眾熟知的咳嗽、發燒、下呼吸道症狀外，後來也出現嗅覺異常、腹瀉等症狀。不過，台灣重症科醫師黃軒昨（30日）Facebook發文指出，在臨床上，除了一般民眾的症狀，或身體狀況的表徵，還有指甲的細微變化，也能協助醫生「破案」的。

台灣重症科醫師黃軒表示，「一個病人看門診，我問他有沒有抽煙，他沒有抽味，他自己也說沒有，但是右食指的指甲，及中指的指甲，我說你常用右手抽煙，幾十年了，他一眼疑惑看我，把他的謊言看穿了！」

【相關文章】新冠肺炎康復後仍有多種可怕後遺症 台醫生警告一問題不可忽視▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

黃軒指出，在臨床上，除了一般民眾的症狀，或身體狀況的表徵，還有指甲的細微變化，可以協助我「破案」的，你們相信嗎？黃軒指出有4種指甲特徵，常常會出現在新冠肺炎患者身上：

1、博氏線條（Beau's lines）

COVID19病人指甲上有「清晰線條」的人，恐怕感染了新冠肺炎病毒，原因就是因為病毒感染，嚴重肺炎，導致指甲生長中斷而造成，這些更明顯會出現在，曾感染新冠肺炎的人，指甲恢復後，會出現清楚的線。

2、米斯線條 ( Mee's line )

在COVID19病毒確診45天後，可能會出現了一種名為「米氏線」的症狀，即指甲上出現白色條紋，它通常表現為指甲上的白色條帶。隨著指甲的生長，它會移動到指甲的尖端，當指甲被剪掉時就會消失。

【延伸閱讀】點擊睇4大藥廠疫苗副作用，其中BioNTech香港也有使用▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

3、紅色半月指甲 ( Red half moon's sign)

COVID-19 發病開始大約2周，有些病患的指甲根部白色部分，會出現紅新月形線的表徵，這種症狀可能是由於病毒感染導致，血管損傷或新冠引起免疫風暴後的反應，這種症狀會在1到4周內消失，因此不需要特殊治療。

4、脫甲 ( Onicoptosis )

在 COVID-19 發病約14/21天後，四肢指甲根部開始鬆動，發病後約3個月指甲完全脫落。

黃軒最後表示，「臨床上，你去看醫生，不要隨便塗抹指甲彩繪，至少我個人覺得你的指甲床細微的變化，可以告知我你身體疾病狀況，有時候我看到了，大概也就會知道你的身體狀況，更加有信心對你身體的診治呢，而你相信嗎？」

【延伸閱讀】有台灣網友竟列4自私理由想早啲有新冠肺炎 引發眾怒▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】