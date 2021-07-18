卵巢衰竭堅持接種疫苗　39歲台女星現恐怖副作用：整個人廢了一樣

39歲台灣女星羅巧倫表現亮眼，近來網路直播也做得有聲有色，患有卵巢早衰症的她在台灣屬新冠疫苗「第9類施打對象」，日前也曝光自己接種阿斯利康疫苗（AstraZeneca）殘劑後的身體狀況。



羅巧倫2年前拍戲時無故爆瘦，當時體重僅剩39公斤，就醫檢查後竟發現患有子宮肌瘤及卵巢早衰症，卵巢功能指數相當於50歲的人，因此一口氣連做4次凍卵手術取出12顆卵子，「我沒有時間後悔，只能做」。

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她日前也發文表示自己已打完阿斯利康疫苗，面對網友們質疑「7年級生不是還沒輪到嗎？」、「為什麼妳是第9類呢？」則回應自己排的是殘劑，且屬第九類施打對象，羅巧倫也透露接種後10小時，症狀開始慢慢出來，手酸、腰酸、背酸，「這種酸痛非常不舒服，怎麼形容呢就像刺骨的酸」，儘管沒有發燒仍先預防性服用止痛的退燒藥，沒想到第二天症狀更加嚴重，就像整個人廢了一樣，「骨頭散了、肚子拉壞了、魂都飛走了」，她也忍不住自嘲，「唯一可以說的就是，我還是年輕人我有副作用」。

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