東京奧運｜這58歲阿姨竟是今屆選手？「不敗乒乓女王」的傳奇一生

本屆東京奧運會，盧森堡代表團裡出現了這樣一位「奇人」，以58歲的高齡來到東京，並不是作為教練或工作人員，而是作為一線拼殺的運動員，站在了乒乓球枱前。她就是曾經的國乒名將——上海人倪夏蓮。



這次去到東京的上海本地媒體，最想採訪的人也都是她。乍看之下，她和我們日常見到的上海阿姨沒有什麼區別，海外生活幾十年仍然一口地道滬語，更是讓人倍感親切。倪阿姨的奧運資格可不是年輕人讓出來的，2019年歐洲運動會，她一路過關斬將拿到了女單第三名，以實打實的種子選手資格預定了東京奧運門票。這次雖然沒有獎牌進賬，但著實讓比她小了四十多歲的對手吃足苦頭。

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陪她一同前來的洋老公就是教練，場上休息時還遞給她可樂喝，這照理說是運動員的大忌，但世外高人倪阿姨並不在意。兩人在盧森堡的「退休生活」也過得有滋有味，經營著自家小旅館，乒乓球倒成了業餘愛好，盧森堡奧組委三顧茅廬才求得她出山。

讓17歲韓國小將嚇一跳

倪夏蓮的本次東京之旅，從成績上來說並不理想。女單首輪就敗給了17歲的韓國新星申裕斌。兩年的年齡差距足有41歲，成了本屆奧運的一幕奇景。「哎喲，聽講伊老兇額？」在得知自己將和這位孫輩小將過招時，倪阿姨並未露怯，反而信心滿滿地表示，自己有的是對付年輕選手的辦法。

果然，申裕斌贏得併不輕鬆。倪夏蓮怪異的長膠正膠倒板快攻，在乒壇是活化石級的打法，現在找視頻資料都不容易，17歲的韓國妹子哪見過這陣勢，開局就輸了個2-11。兩人最後苦戰七局，申裕斌勉強適應了她的打法，仗著年輕人的體力優勢才驚險獲勝。「畢竟年齡擺在這裡，所以我打到最後有點思想不集中，唉，不能和年齡鬥啊。」

倪夏蓮的本次東京之旅，從成績上來說並不理想。女單首輪就敗給了17歲的韓國新星申裕斌。兩年的年齡差距足有41歲，成了本屆奧運的一幕奇景。（GettyImages）

倪阿姨賽後接受媒體採訪時還用上海話發了個嗲：「我第二局領先那麼多，這麼好的機會啊！」她說，自己平時練球的時候，已經沒有那種緊迫感和較真的勁頭，「以前中國隊的那套東西『落特了』呀，撿不回來了，這需要磨練的。現在鍛煉得少，這個結果是應該的」。對面的申裕斌賽後則仍心有餘悸：「今天消耗太大了，我嗓子都喊啞了。雖然倪夏蓮年齡很大，但實力真的很強，打法很老練，剛開始我打得很著急。」

為中國奪金後轉戰歐洲

倪夏蓮1963年在上海出生，父母都是普通工人。7歲時黑白電視裡經常轉播亞非拉乒乓球錦標賽，她總是跑到鄰居家看得津津有味，從此有了打乒乓的夢想。上了小學，倪夏蓮就加入了學校乒乓球隊，三年級就打遍全校無敵手。而後她被江灣少體校看中，慢慢走上了職業道路。1983年，20歲的倪夏蓮作為國乒主力參加了第37屆世乒賽，與郭躍華合作拿下了混雙冠軍。當時鄧亞萍只有10歲，劉國樑還是個7歲的娃娃。27歲時，因為何智麗等年輕球員的成長，倪夏蓮失去了主力位置，從國家隊退役。

可惜的地方就在這裡。1988年的漢城奧運會，是乒乓球第一次進入奧運項目，倪夏蓮遺憾錯過。一年後，她選擇出國發展，嫁到了盧森堡。在歐洲的那幾年裡，倪夏蓮繼續在乒壇發揮餘熱，先後輾轉德國、波蘭、意大利、荷蘭，用「大殺四方」來形容毫不誇張，歐洲人甚至送了她一個稱號：不可戰勝的乒乓女王。「只要我到哪個城市的俱樂部，它就是國家的冠軍。」人近中年，倪夏蓮就這樣成了盧森堡的國寶，世界排名最高打到第四位。

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然而，事業再逢春的同時，她的個人生活卻走進了低谷。第一任丈夫和她分道揚鑣，那一年倪夏蓮39歲。這時候，尼爾森出現了。

倪阿姨的愛情生活

尼爾森是德國籍瑞典人，從1994年開始在盧森堡國家隊執教。2002年倪夏蓮離婚後，他主動把握機會追求她，功夫不負苦心人，終於打動了乒乓女王。老尼說自己還一直留著一張黑白老照片，那是1983年在東京，他第一次見到20歲的倪夏蓮，就深深印在了他的心中。這段感情被藏了20多年。在這次東京的賽場上，尼爾森作為倪夏蓮的場邊教練，不單指導她的技戰術，也擔任心理輔導員的角色，更多的是作為一種老夫老妻的陪伴。倪夏蓮說，雖然他們文化背景和生活習慣都很不同，但互相都很包容。「我的缺點、壞習慣，她都給我空間。」

在和尼爾森結婚後，倪夏蓮高齡產下女兒。她和前夫的大兒子也一同生活，在盧森堡過得其樂融融。兒子大學畢業後還考到了理療師執照，這次也加入了奧運服務團隊，幫媽媽保養身體。「如果需要理療師週末服務，是要提前預約的，有兒子在我就隨時隨地能叫得動。」

盧森堡將她奉為國寶

在盧森堡，現在的倪夏蓮早已不靠乒乓球生活。她和丈夫經營著一家旅館作為主要收入來源，閒暇時還會打理自己的果園、花園，享受著退休生活。

作為盧森堡的國寶運動員，倪夏蓮在當地家喻戶曉，深受喜愛。每到過生日時，當地的廣播電台還會特別播報為她慶生。「這次來東京前，路上的人經常會跟我問好，問我準備得怎麼樣啦，大家都很支持我。」

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一開始，倪夏蓮其實真沒想到要來參加東京奧運會。一方面是的確年齡大了，另一方面她的生活重心以家庭為主，90歲的母親也需要人照顧。但架不住盧森堡人民的熱情，當地奧組委到她家拜訪了好幾次，「你還能打，相信自己」，才把她說動。但就當重新撿起球拍，一路拼殺拿到奧運入選資格後，疫情來了，奧運會宣布延期一年。

對於許多年輕運動員來說，訓練節奏都被這一變化打亂了。但倪阿姨卻毫不在意，「反正57歲和58歲又沒什麼兩樣」。她乾脆在這一年時間裡到處旅遊，把這多出來的一年當作老天送的時間，學潛水、遠足徒步、玩摩托車，四處圓夢，嘗試了許多以前沒機會做的事情。「我一直覺得，去當冠軍、打名次、攀高峰，這些都不是我人生計劃中最重要的。」她對生活的熱愛，讓人動容。

有趣的是，正是因為這一年的放鬆，讓倪夏蓮在回到賽場時狀態出奇得好，心情也很愉悅，沒有任何心理包袱，輕裝上陣飛東京。

「上海是我的根」

東京之行，是倪夏蓮第五次參加奧運會。58歲的她是所有運動員裡年齡第二大的，僅次於66歲的澳洲馬術選手瑪麗．漢娜（Mary Hanna）。在1994年，盧森堡就希望倪夏蓮能代表出戰1996亞特蘭大奧運，倪夏蓮表示不想參加，因為自己沒想過要當什麼海外兵團、再攀高峰，「這些都不在我的人生計劃裡了」。到了2000年悉尼，37歲的倪夏蓮才第一次登上了奧運賽場，還打入了女單16強。在2008年北京奧運會、2012年倫敦奧運會、2016年里約奧運會，倪夏蓮都以選手身份參加了，在里約閉幕式還擔任了盧森堡代表團的旗手。

其中，2008年的北京是她至今最回味的一次。之前她已經退役好幾年，但因為家鄉辦奧運機會難得，45歲高齡復出。「祖國的日新月異讓我非常自豪，在北京我天天吃烤鴨，嗲了伐得了。」她也一直很思念上海，沒事就上網看看新民晚報，孩子們在家都講上海話，女兒還到上海外國語大學當過交換生，在上海家庭吃住，體驗媽媽年輕時的生活。

在盧森堡的家裡，倪阿姨還在院子裡種了香菜、薺菜，用來給全家包餛飩吃。每次回到上海，她都會到南京路、淮海路轉一轉，因為這是她長大的地方。倪夏蓮說，上海是自己的根。「盧森堡人把我當自己人，這份感動是無價的。同時我也覺得自己非常榮幸，因為『XiaLian』的形像也代表中國人，代表了中國人的正能量，這是很重要的。」

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