東京奧運｜韓國女射手為國爭光奪2金　遭網路欺凌竟因為這2件事

韓國20歲射箭女選手安山，在本屆東京奧運中為韓國拿下2面金牌，今日更將在個人賽中，力拼第3金。但連日來卻因過去在社群網站上的言論遭韓國網友罵翻，批評安山是「仇男」跟「女權主義者」，連過去就讀女校及短髮造型都被拿來大作文章。



本屆奧運會為安山首次在奧運殿堂亮相，一舉為韓國拿下射箭混雙及女子團體賽雙金牌。但近日在韓國網路上，卻因安山過去在社群媒體中，使用疑似具有貶低男性意味的詞，遭網友群起指控她是「仇男主義者」、「女權主義者」，引來大量「反女權主義者」人士攻擊。

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韓國網友甚至指出，安山過去曾就讀女校，加上留着極短的短髮造型，因此「推測」安山是仇男的女權主義者。儘管安山過去便曾解釋，自己是為了方便才剪短髮，但仍然擋不住酸民湧入謾罵。

由於安山的短髮話題已經在韓國社會引發熱議，大量支持者除了留言為安山打氣外，不少韓國名人及政界人士也在個人社群媒體放上短髮照，力挺安山，也有相當多民眾到韓國射箭協會留言洗版，希望協會能「保護安山選手」。

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