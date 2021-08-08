東京奧運｜中美獎牌之爭結果揭曉　「金牌意識」改變了嗎?

東京奧運即將在８月８日閉幕，獎牌榜的結果也將揭曉，中國奪得38金32銀18銅居第二，次於美國的39金41銀33銅。但在激烈競爭之外，今年東京奧運有一幕得到許多關注：跳高項目中，義大利和卡達的選手決定不再繼續比賽，兩人一起拿金牌，成為奧運百年來第一次的金牌「共享」，兩人擁抱的畫面也在全球社群媒體廣為流傳，蔚為佳話。此外美國體操選手西蒙·拜爾斯（Simone Biles）為了心理健康，放棄角逐獎牌，亦引發討論。

比起過去「奪金牌」、「做得更強更好」「爭做第一」這種「金牌意識」在這次奧運似乎淡化，反而更符合國際奧運會《奧林匹克憲章》中提到奧林匹克精神是「相互理解、友誼長久、團結一致和公平競爭」。而即使國際媒體對於中國代表隊選手的「奪牌機器」、「獎牌工廠」批評仍在，但觀察對劉翔的平反或是官媒號召、網友在落敗選手被「網暴」時聲援運動選手，都反映出內地「金牌意識」似乎也發生變化。

劉詩穎贏得中國隊今屆田徑第2面金牌，也是中國隊首次在標槍項目獲獎。（Getty Images）

運動員遭批 官媒發聲網友聲援

今年東京奧運，中國有射擊女神之稱的王璐瑤爆冷出局，因為發了一張睡衣自拍提到，「三年後再見」結果被部分內地網友抨擊：「輸了還敢自拍」她也因惡評而刪文。其後不只有網友聲援，官媒如《人民日報》發布王璐瑤影片，並強調：「輸贏乃兵家常事。」《環球時報》則表示，公眾應諒解她，對她的失利抱以同情，並指出「放大她的言論進行攻擊」，是一種「對失利者」很惡劣的態度。（點擊全文）

除了官方表態外，在田徑賽場蘇炳添、王春雨寫下新紀錄，即使並未奪牌同樣收獲好評，而他們在比賽結束後都提到劉翔對他們的鼓勵和支持，也讓劉翔再次躍進觀眾視野登上熱搜。

劉翔曾經因傷退賽被網民聲討，在東京奧運因蘇炳添、王春雨都提到他，再次引發關注。（Getty Images）

有許多網友對曾奪下奧運金牌、打破世界紀錄的劉翔因在北京奧運、倫敦奧運退賽，而被批評為「戲精」和「懦夫」一事反思和道歉。事實上去年已經有相關的訪問和討論，劉翔也表示對網友諒解。此外，「考研名師」劉曉艷在課堂上批評劉翔，「幾十億的中國人在看著你」「如果是我爬都要爬到終點」、「沒有中國人的精神」也被網民批評。

網友似乎對於運動員的處境能給予更多理解。此外，平台亦在其中扮演角色，以微博為例針對批評或惡意侮辱運動員的帳號進行處置也有其效力，使場上的運動員不必背負過多的壓力，但也有評論認為封禁帳號太過誇張。

光芒從國家過渡到選手

日前，《紐約時報》一篇名為「不惜一切代價：奧運金牌背後的中國體育舉國體制」引發許多討論，該篇文章提到，「中國為培養運動員設定的目標只有一個：為國家的榮耀贏得金牌。」並指中國針對特定項目培育選手以奪牌，忽略選手權利和感受。（點擊全文）

該篇文章引發爭議。除因各國政府事實上都有資助培育「運動員」，只是程度不一外，今年中國隊在賽艇、田徑等並非過去奪牌項目亦獲得好成績。內地網友也認為，比起「為國爭光」，也有更多網友開始關照個人生命故事以及運動員的權利。

東京奧運奪得中國第一金楊倩可愛的樣子令他在內地網絡爆紅。（Gettyimages）

例如講述射擊拿下金牌的楊倩曾經在比賽前的訓練睡著、14歲跳水奪金的全紅蟬以為學跳水不用讀書、想拿獎金為母親治病、喜歡辣條等都引發許多討論，更多地將光環和注目給選手。此外，今年中國隊金牌數三分之一由00後獲得，許多媒體、網民也是以「國家以有這些選手為榮」的角度切入，落敗選手「對不起」國家的此類言論減少，而是更多的「國家以選手為榮」的論述。

「不需要再一面金牌來證明自己的強大。」有內地網民認為，對金牌意識的淡化也是源於中國崛起後「各方面的自信」。

難以禁止的激進言論

但是伴隨著崛起的自信，極端言論的無法禁止以及頻繁地「出征」，也確實讓內地極端的民族主義躍升國際版面。此外，在特定項目上和對特定選手「不能輸」的執著仍舊存在，以乒乓球和羽毛球為例，許多內地網友在IG出征日本桌球混雙選手、而對於羽毛球男雙敗給中華台北隊許多網友也表示不諒解。（點擊全文）

無法否認地是，內地網友龐大的數量使其即使只有1%的人出征依然有可觀的效果。而在民族自信上升的同時，即使對國內運動員開始有更多體諒和理解的聲音，但對於對手選手的指責、賽事公正與否的批評也會招致「輸不起」的刻板印象和批評。在網絡時代偏激言論容易被看見，即使「金牌意識」有所改變，標籤仍難以短時間消除。