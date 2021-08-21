深圳幼稚園疑暗藏成人天地　家長參觀揭地下通道連接KTV泳池桑拿

城裡的人真會玩？深圳有一新建幼稚園，在近日開放家長參觀時，被意外發現，兒童遊樂設施裡竟暗藏一處地下通道，連接正在裝潢的KTV包廂、泳池、桑拿等娛樂設施，儼然是一處隱密的「地下娛樂會所」，經家長爆料後衝上社交平台熱搜，網友也直呼太離譜，紛紛呼籲徹查。



據《澎湃新聞》報導，該所幼稚園位於深圳南山區，名為寶能幼稚園，隸屬於當地寶能城大型開發案中的一環，預計今年9月將正式開學，因此邀請家長們，於8月18日入內參觀。

不料，在參觀過程中，有家長發現，幼稚園地下竟然暗藏玄機。家長代表李女士回憶，「地下通道的入口在幼兒園一處室外遊樂設施下面，門口有一扇木柵欄門。」她說，「18號那天，我們順著樓梯走下去以後，穿過雜亂的通道，看到裡面正在裝修各種娛樂設施，有KTV包廂、泳池和桑拿房。」

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另從地形來看，所謂「地下娛樂會所」的樓上，是緊鄰著幼稚園的一棟三樓小樓，該樓裝有黑色鐵門，並有圍牆與幼稚園分隔。有網友質疑，「該不會是躲警察的通道」，並說「如果是真的也太離譜，出來是幼兒園呢」，目前，當地街道辦和相關單位正介入調查。

據報導，南山區規劃土地監察局向家長表示，該棟小樓，是幼兒園配建的教師培訓中心。家長痛斥，如果有社會人士，從這裡闖進幼兒園，後果不堪設想，質疑這並非單純違建，非常難以理解。

隨爭議越演越烈，寶能幼稚園建設方—深圳華贏置業有限公司在回應陸媒採訪時解釋，該幼稚園教培中心的地下部分，並非開發商所為，疑似是在幼稚園取得執照前，將場地租給一位私人老闆做培訓機構使用過程，對方「自行建造」的。

幼稚園建設方表示，開發商正對地下娛樂設施進行拆除，為保證幼稚園正常運作，已經對地下通道進行物理分隔。深圳華贏置業有限公司寶能城項目部副總經理葉宗彬說，在經合規申請後，後續幼稚園旁的三層小樓，將繼續用作幼稚園配套的教培中心。

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