台灣注射疫苗後死亡破6百例　5百多宗打AZ　台醫生：不代表AZ危險

台灣高端開打第3天已經傳出4人接種後死亡，死者年齡從39歲到55歲。根據指揮中心公布疫苗開打第69天、最新疫苗不良反應統計，目前台灣已累積603例接種疫苗致死，其中506例接種AZ疫苗、96例接種莫德納疫苗、1例接種高端疫苗。這是不是表示AZ疫苗最危險？當地醫師提醒，施打對象年齡層不同，個體的共病及身體狀況不同，不能單從數字做比較。



高端開打3天傳4人死亡

高端疫苗開打第3天，除了24日的陸姓專欄作家、新北男性之外，25日又多爆出1例基隆女性和1例44歲桃園男性接種疫苗後死亡。根據指揮中心25日公布的疫苗不良反應死亡人數為603例，分析506例死者是打AZ疫苗、96人則是打莫德納疫苗，和高端疫苗有關的死亡案例只有1例，不包括25日和24日下午的3例案例。

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AZ疫苗很可怕？年長者施打比例高，不能這樣比

看到這個統計報告，很多人說：「你看，AZ疫苗真的很可怕！」事實真的是這樣嗎？台北醫學大學附設醫院事業發展部主任暨胸腔內科主治醫師周百謙說，並不能這樣比喻。台灣開始大量施打疫苗，除了1到3類優先施打對象外，最初全面開打，是從85歲以上長者開始，之後是75到84歲、65到74歲……等，長幼有序的順序施打。

當時據指揮中心從2020年人口統計資料分析，在未接種新冠肺炎疫苗的情況下，平均每日有200多位75歲以上長者死亡，而在全面為長者接種疫苗後，每日死亡人口並未較2020年的平均人數增加，因此認為長者打完疫苗死亡，和疫苗並無法說明為直接關係，在國外的AZ疫苗施打也是接近的趨勢。

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專家說，找出死亡危險族群才是重點

周百謙認為，高齡者打完AZ疫苗後死亡，不能把死亡原因歸為疫苗，但是他認為指揮中心應該做出完整的統計分析：包括死者年齡、是打第幾劑死亡、打完疫苗幾天後死亡、有無慢性病、死亡前有無自覺症狀等等，才能真正分析出不同疫苗的高風險族群，標定該種疫苗施打時的高風險族群，進而改打其他疫苗。

如果是打完疫苗後當天或隔天死亡，很可能是特定疫苗的設計及免疫生成作用中有引起血管，心律，或是其他系統產生變化的風險原因。如果是打完疫苗3到7天後死亡，可能是血栓引起，或是可能被施打者有凝血功能，心律不整，或是其他電解質異常的問題。在這部分的分析，會需要去確認被施打者是否有任何不舒服的症狀，才能推斷可能造成注射疫苗後猝死的原因。

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