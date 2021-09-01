台「毒家庭」屋內燒「K仔」令9名同住幼童發展遲緩　1男嬰猝死

去年11月高雄一名2月大呂姓男嬰感冒猝死，體內被驗出安非他命反應，高雄地檢署主動偵辦，3月前往呂家搜索，發現屋內有8名幼童長期置身「毒窟」，緊急救出8童安置，體內都被驗出安毒反應，且有發展遲緩等現象，懷疑是長期接觸毒煙所致；呂童的父母、姑丈和伯父坦承在房內吸毒，高雄地檢署偵結，將他們4人依妨害幼童發育等罪嫌起訴。



檢方調查，男嬰生母及用毒親友，長期在住處內以火燒方式用毒，檢警入內時，還有8名幼童在內，年紀僅為2至8歲，8名幼童經過醫師診斷，都有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，懷疑是長期與毒品接觸加上照護不良有關，被救出後緊急交由社工人員安置。

檢警在前鎮區透天厝內，救出８名發展遲緩童，屋內用毒的４名大人被依妨害兒童發展等罪起訴。（聯合新聞網授權使用）

高雄檢方去年11月11日接獲一起男嬰死亡的相驗案件，隨即會同法醫相驗，隔日在高雄市殯儀館解剖釐清死因，確認死因為支氣管肺炎併水腫，起初排除有他殺嫌疑，但進一步檢驗血液、尿液，竟驗出有安非他命成分，雖與死因無關，但已引起檢方懷疑，由承辦檢察官任亭主動簽分偵辦。

檢方調查，身亡男嬰的母親周女（26歲）、父親呂男（27歲）、姑丈吳男（28歲）、伯父呂男（28歲）及其子女共12人同住一棟透天厝，今年3月11日由警方持法院核發搜索票進入男嬰家中搜索，順利救出幾名長期處在「毒窟」的幼童；8名幼童採集尿液、毛髮送檢，都有安非他命反應，屋內還發現2包安毒、吸食器等。

相關圖輯：台男嬰猝死驗出K仔揭「毒家庭」 警入屋搜索驚見8名發展遲緩兒童▼▼▼

+ 2

誇張的是，周女被約談時，還懷有4個月大身孕，卻不顧肚中嬰兒安全，持續施用毒品，屋內門窗僅留10至15公分空隙透氣；4名大人平均每周用毒3、4次，絲毫不顧屋內幾名幼童的身心發展。

檢方偵詢時，周女等4人坦承在房內吸毒，為了避免毒煙往外擴散，引起鄰居、警方懷疑，因此會將窗簾、遮光罩等拉上，屋內8名幼童在大人用毒時，還會在吸毒房間內玩耍，全案檢方偵結，依妨害兒童發展、毒品危害防制條例等罪，將4人起訴。

延伸閱讀：

大麻合法化？法務部長蔡清祥：目前不可能

通緝毒鴛鴦遭警查獲 警局內享用最後的「愛的晚餐」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】