不要把電動車想得這麼方便！電動車風潮如今火熱，你也想入手一台帥氣的電動車嗎？先等一等，不妨參考Youtuber「Toyz」入手Tesla電動車一年的心得，再決定是否真的要投入電動車「苦主」的行列。



Toyz入手的電動車為Tesla Model S，型號P100D，算是目前市面上以Tesla品牌而言性能最強的車款之一。電動車的優點除了省油愛地球、還有自動駕駛技術、價格而言也不算特別貴。那麼究竟為什麼會建議大家不要買呢？以下為大家整理出五大不值得入手的理由。

1.折價問題

特斯拉每一次出新車，舊的車款便會進行折價。而特斯拉是在出新款之後舊車款折價非常嚴重的品牌。所以入手一台特斯拉一年後，你的車或許就不值多少錢了。若是有想藉由買車投資、或是日後想要售出二手車的朋友就應當多加考慮。

▼▼▼按圖即睇Tesla電動車的5大缺點▼▼▼

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影片最後，Toyz自嘲問道後不後悔購買Tesla電動車，他的答案是非常後悔！然而，Tesla電動車也並非只有缺點，如果欲購買的車主家裡裝得了充電樁、且喜歡其特有的自動駕駛技術，不妨實際體驗看看，也可以詢問社區相關配套措施，只要事先做好功課，Tesla電動車或許是別人的毒藥，卻是你的蜜糖！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：百萬電動車特斯拉買了會後悔？入手一年車主揭它5大崩潰缺點：恐怕只能當代步車】