台南大白柚「霜降」迎豐收　維他命C是蘋果18倍　專家曝挑選原則

中秋過後，是大白柚上市的季節，與文旦相比，大白柚不論果肉或是水分都更飽滿豐厚、甘甜中帶酸的獨特風味，食後口齒留香，吃起來更過癮，現正是嚐鮮好時節。



台灣農委會台南區農業改良場表示，麻豆白柚或稱大白柚，原產台南麻豆區，全台種植面積682公頃，主要分布在台南市、彰化縣、台東縣、嘉義縣、雲林縣及苗栗縣等地，產期主要集中10至11月，以「霜降」（10月23日）前後為最佳採收適期。

台南場表示，本年期大白柚果實生長期間雨水及日照充足，果肉充實飽滿、風味及口感美味誘人，目前已陸續進入採收期。

農改場專家提供大白柚的挑選原則，首要看外觀及色澤，選購果皮外觀光滑、油胞分佈均勻，色澤呈黃綠至黃色；其次看果形，果實形狀呈圓球或扁球形，要勻稱、不歪斜及尖頭；第三要看重量，果實要有沉重感，代表果肉豐厚、水分較多，重量約1至2公斤左右最佳。

台南場表示，根據衛福部食品營養成分表，每100g的大白柚果肉，含維他命C 55 mg，為蘋果的18倍﹅櫻桃的5倍；維他命E 0.35mg，為蘋果及西洋梨的2倍；鈣12 g，為蘋果的3倍。一顆大白柚（1000公克)可提供每日所需的膳食纖維量的60％，多食用除能幫助消化外，也富含人體必需的營養元素，這是其他水果難以比擬的。

台南場說，大白柚富含高膳食纖維、豐富的維他命C及多種礦物質等營養成份，果皮因具有濃厚宜人的香氣，消費者購買回家後若僅欲先品其香味，只要將果實置於室內陰涼、通風良好處，就可保存1至2個月，能緩慢地享受其甜美果實。

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