F4朱孝天稱「無政治立場」被網民出征　長文表態希望兩岸趕快統一

近期甚少在台灣露面的昔日F4成員朱孝天，2016年與大陸女星韓雯雯結婚，將生活重心移往大陸，不過這兩年受疫情影響，與妻子分隔兩地，朱孝天在台灣當起YouTuber，偶爾接些零星的通告。只是朱孝天日前受訪時提到，「藝人沒有政治立場」，選擇做自媒體也是他想到唯一能避開政治的東西，結果遭到大陸網友出征，群起撻伐。對於引起的爭議，朱孝天在微博以「落葉何時能歸根」為題，發長文表達自己的立場。



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朱孝天表示，全世界都因為新冠病毒而亂了，他花了將近8年的時間，建立起來的兩岸來回的生活，基本上也崩塌了，所有的事情都停擺，對他來說是很大的打擊，幾乎完全失去自信心。但他沒有沉淪太久，決定利用時間好好地面對跟鍛鍊因為患有纖維肌痛症而扭曲的身體，不想再靠吃藥來控制，接著放棄所謂藝人的矜持，開始轉做自媒體經營。夫妻倆先是一起在台灣拍攝旅遊節目，今年初老婆回大陸後，朱孝天就著手策畫、製作寵物節目，只是做了10幾集後，他覺得台灣的市場還是相對狹小，能發揮的空間不多，加上與老婆許久沒有見面，「在家庭和事業兩重原因下，我決定要回內地了。」

朱孝天坦言，他已經半隻腳踏出娛樂圈的人，盡量不去表達對兩岸問題的看法，除了避免一些不必要的口舌之爭，也是因為覺得自己並沒有偉大到能改變什麼，「試問我一個下九流的戲子，憑什麼覺得自己的態度能左右什麼呢？」

對於大陸網友要他表態，朱孝天回應：「我是相當希望兩岸能趕快統一。除了歸屬感，更多的是希望內地的朋友們，可以更方便地去了解我的出生地台灣，希望的是我跟我愛的人能拿著一樣的證件走遍天下」最後他說，希望有生之年這些願望都能實現。​​​​

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