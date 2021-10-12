F4朱孝天稱「無政治立場」被網民出征　長文表態希望兩岸趕快統一

近期甚少在台灣露面的昔日F4成員朱孝天，2016年與大陸女星韓雯雯結婚，將生活重心移往大陸，不過這兩年受疫情影響，與妻子分隔兩地，朱孝天在台灣當起YouTuber，偶爾接些零星的通告。只是朱孝天日前受訪時提到，「藝人沒有政治立場」，選擇做自媒體也是他想到唯一能避開政治的東西，結果遭到大陸網友出征，群起撻伐。對於引起的爭議，朱孝天在微博以「落葉何時能歸根」為題，發長文表達自己的立場。
▼▼▼點擊了解長文重點&原文▼▼▼
+9
朱孝天表示，全世界都因為新冠病毒而亂了，他花了將近8年的時間，建立起來的兩岸來回的生活，基本上也崩塌了，所有的事情都停擺，對他來說是很大的打擊，幾乎完全失去自信心。但他沒有沉淪太久，決定利用時間好好地面對跟鍛鍊因為患有纖維肌痛症而扭曲的身體，不想再靠吃藥來控制，接著放棄所謂藝人的矜持，開始轉做自媒體經營。夫妻倆先是一起在台灣拍攝旅遊節目，今年初老婆回大陸後，朱孝天就著手策畫、製作寵物節目，只是做了10幾集後，他覺得台灣的市場還是相對狹小，能發揮的空間不多，加上與老婆許久沒有見面，「在家庭和事業兩重原因下，我決定要回內地了。」
朱孝天坦言，他已經半隻腳踏出娛樂圈的人，盡量不去表達對兩岸問題的看法，除了避免一些不必要的口舌之爭，也是因為覺得自己並沒有偉大到能改變什麼，「試問我一個下九流的戲子，憑什麼覺得自己的態度能左右什麼呢？」
對於大陸網友要他表態，朱孝天回應：「我是相當希望兩岸能趕快統一。除了歸屬感，更多的是希望內地的朋友們，可以更方便地去了解我的出生地台灣，希望的是我跟我愛的人能拿著一樣的證件走遍天下」最後他說，希望有生之年這些願望都能實現。
相關圖輯：朱孝天崩壞的樣子以及之前的靚相▼▼▼
+31
F4出道20周年人氣不再？周渝民新劇仆直 朱孝天做普通人愛整陶瓷朱孝天自爆生活慘況已一年多無收入日日打機 與老婆已分居9個月41歲F4成員朱孝天擔任導師被指男神崩壞 中年發福變油膩大叔F4合體｜言承旭單身 吳建豪婚姻反目成仇 周渝民朱孝天最幸福？台灣組合F4成員近況逐個睇 言承旭爆肌、朱孝天健康出現問題F4成員朱孝天與太太合照慶重逢 網民錯Fo感嘆男神崩壞
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】