意大利漢涉殺害洪都拉斯露宿者　惹怒600村民後遭「私了」打死

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-10 19:25

意大利籍的65歲男子斯卡奴（Giorgio Scanu）在洪都拉斯殺害一名闖入他家破壞花園的78歲的露宿者（遊民），慘遭當地約600名村民動用私刑，活活打死了斯卡奴，在當地引發熱議。

根據路透社報道，斯卡奴是一名退休工程師，與他的洪都拉斯籍家人一同住在洪都拉斯的首都特古西加爾巴（Tegucigalpa），不過日前78歲的露宿者闖入斯卡奴家，並破壞了家中花園的植物，豈料斯卡奴竟氣得直接將遊民打死。

▼事發後，洪都拉斯警方拘捕其中5名村民，點擊圖輯觀看▼

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消息傳開後，露宿者所屬的村莊、南部喬盧特卡省的聖安娜德尤斯瓜雷鎮（Santa Ana de Yusguare）約600名村民，直接湧入斯卡奴的住處，並以石頭、棍棒、大砍刀等工具，活活殺死了斯卡奴，還縱火燒了斯卡奴一部分的房子及車子。

洪都拉斯官員表示，警方目前已經逮捕了5名年齡在19歲到55歲之間的村民，現在當局也在尋找有參與這場私刑的人；他們補充，私刑發生當下警察也有在場，不過因為暴徒人數眾多，實在無法阻止。

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